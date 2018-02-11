12:26, 11 Åžubat 2018 Pazar

DavutoÄŸlu Suriye'deki geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski BaÅŸbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet DavutoÄŸlu, "BugÃ¼n Suriye'de yaÅŸanan olaylar, Suriye'yi parÃ§alamak, bÃ¶lmek, diÄŸer taraftan da TÃ¼rkiye'nin OrtadoÄŸu ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸme politikalarÄ±na bir set olmaktÄ±r." dedi.

DavutoÄŸlu, Dost EÄŸitim KÃ¼ltÃ¼r ve Sosyal YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸince (DOSTDER) Åžehit Ã–mer Halisdemir Salonu'nda dÃ¼zenlenen "BeÅŸ Åžehir'in peÅŸinde yazarlÄ±k okulu" projesinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±.

TÃ¼rkiye'nin hiÃ§bir zaman Suriye'deki KÃ¼rtlerle meselesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan DavutoÄŸlu, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n da KÃ¼rtlere karÅŸÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

Suriye'deki KÃ¼rt aÅŸiretlerin 100 yÄ±l Ã¶nce Yemen'e giden OsmanlÄ± askerlerinin de iÃ§inde bulunduÄŸu aÅŸiretler olduÄŸunu aktaran DavutoÄŸlu, "BugÃ¼n Suriye'de yaÅŸanan olaylar, Suriye'yi parÃ§alamak, bÃ¶lmek, diÄŸer taraftan da TÃ¼rkiye'nin OrtadoÄŸu ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸme politikalarÄ±na bir set olmaktÄ±r. Oradaki aÅŸiretler bizim kardeÅŸlerimizdir ama orada YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ barÄ±ndÄ±rarak, onlarÄ± Ã¶rgÃ¼tleyerek bir hanÃ§er gibi TÃ¼rkiye ve Suriye halkÄ±nÄ±n arasÄ±na sokmak isteyenlerin ajandasÄ±, gÃ¼ndemi bellidir. TÃ¼rkiye'yi zayÄ±flatmak, TÃ¼rkiye'nin kolunu kanadÄ±nÄ± kÄ±rmaktÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

DavutoÄŸlu, Suriye halkÄ±na kucak aÃ§makla TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼k bir destan yazdÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Emin olun, bin yÄ±l geÃ§se de TÃ¼rkiye'nin Suriyeli mÃ¼ltecilere gÃ¶sterdiÄŸi ilgi unutulmayacak." diye konuÅŸtu.