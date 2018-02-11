DavutoÄŸlu Suriye'deki geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Eski BaÅŸbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet DavutoÄŸlu, "BugÃ¼n Suriye'de yaÅŸanan olaylar, Suriye'yi parÃ§alamak, bÃ¶lmek, diÄŸer taraftan da TÃ¼rkiye'nin OrtadoÄŸu ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸme politikalarÄ±na bir set olmaktÄ±r." dedi.
DavutoÄŸlu, Dost EÄŸitim KÃ¼ltÃ¼r ve Sosyal YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸince (DOSTDER) Åžehit Ã–mer Halisdemir Salonu'nda dÃ¼zenlenen "BeÅŸ Åžehir'in peÅŸinde yazarlÄ±k okulu" projesinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye'nin hiÃ§bir zaman Suriye'deki KÃ¼rtlerle meselesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan DavutoÄŸlu, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n da KÃ¼rtlere karÅŸÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.
Suriye'deki KÃ¼rt aÅŸiretlerin 100 yÄ±l Ã¶nce Yemen'e giden OsmanlÄ± askerlerinin de iÃ§inde bulunduÄŸu aÅŸiretler olduÄŸunu aktaran DavutoÄŸlu, "BugÃ¼n Suriye'de yaÅŸanan olaylar, Suriye'yi parÃ§alamak, bÃ¶lmek, diÄŸer taraftan da TÃ¼rkiye'nin OrtadoÄŸu ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸme politikalarÄ±na bir set olmaktÄ±r. Oradaki aÅŸiretler bizim kardeÅŸlerimizdir ama orada YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ barÄ±ndÄ±rarak, onlarÄ± Ã¶rgÃ¼tleyerek bir hanÃ§er gibi TÃ¼rkiye ve Suriye halkÄ±nÄ±n arasÄ±na sokmak isteyenlerin ajandasÄ±, gÃ¼ndemi bellidir. TÃ¼rkiye'yi zayÄ±flatmak, TÃ¼rkiye'nin kolunu kanadÄ±nÄ± kÄ±rmaktÄ±r." ifadesini kullandÄ±.
DavutoÄŸlu, Suriye halkÄ±na kucak aÃ§makla TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼k bir destan yazdÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Emin olun, bin yÄ±l geÃ§se de TÃ¼rkiye'nin Suriyeli mÃ¼ltecilere gÃ¶sterdiÄŸi ilgi unutulmayacak." diye konuÅŸtu.
YÄ±ldÄ±z Holding'in sahibi Murat Ãœlker, TÃ¼rkiye'nin Ã¶nde gelen STK'larÄ±nÄ±n yÃ¶neticilerini yemekli bir toplantÄ±da aÄŸÄ±rladÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek TÃ¼rkiye ve ABD'nin uzun vadeli stratejik ortaklÄ±k iliÅŸkilerini ve iki Ã¼lkenin Ã¶ncelik ve hassasiyetlerini ele aldÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "(Rum yÃ¶netiminin hidrokarbon faaliyetleri karÅŸÄ±sÄ±nda) DoÄŸu Akdeniz'de kendi kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdaki hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceÄŸimiz gibi, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ±na verdiÄŸimiz destek Ã§erÃ§evesinde Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti ile birlikte gerekli adÄ±mlarÄ± atmaya da kararlÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ä°srail'de 15 Ocak'tan beri askeri cezaevinde tutulan ve bugÃ¼n serbest bÄ±rakÄ±lan Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Cemil Tekeli Ä°stanbul'a geldi
Eski BaÅŸbakan DavutoÄŸlu, "BugÃ¼n Suriye'de yaÅŸanan olaylar, Suriye'yi parÃ§alamak, bÃ¶lmek, diÄŸer taraftan da TÃ¼rkiye'nin OrtadoÄŸu ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸme politikalarÄ±na bir set olmaktÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Edirne SaÃ§lÄ±mÃ¼sellim kÃ¶yÃ¼nde yapÄ±lan kontrollerde, FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi bir kiÅŸi yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a gidemeden yakalandÄ±
Sivas Belediyesi ve CÃœ iÅŸ birliÄŸiyle iÅŸitme engelli vatandaÅŸlarÄ±n problemlerine Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmek amacÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ hat oluÅŸturuldu
Adana'da ÅŸÃ¼phenilerek durdurulan araÃ§ta, kuru sÄ±kÄ± tabanca, telsiz, Ã¶zel harekat polis rozeti ve sahte polis kimlik kartÄ± ele geÃ§irildi
Afrin'de helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 2 asker ÅŸehit olmuÅŸtu. TSK'dan daha sonra yapÄ±lan 3 ayrÄ± son dakika aÃ§Ä±klamada 9 askerin daha ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Eski BaÅŸbakan ve AK Parti Konya Milletvekili DavutoÄŸlu, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da vurguladÄ±ÄŸÄ± gibi, bu mÃ¼cadele sÃ¼rerken bu tÃ¼r engeller Ã§Ä±karmak isteyenler olabilir ama kararlÄ±lÄ±kla bu mÃ¼cadele sÃ¼recektir." dedi.
MÃ¼stakil Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (MÃœSÄ°AD) Genel BaÅŸkanÄ± Abdurrahman Kaan, YÄ±ldÄ±z Holding hakkÄ±nda basÄ±na yansÄ±yan borÃ§ haberlerine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, HristiyanlarÄ±n, Yahudilerin, baÅŸka dinlere mensup kiÅŸilerin Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± gÃ¼Ã§lerini birleÅŸtirmesi gerekiyor." ifadesini kullandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, CHP Ä°stanbul Milletvekili Tanal hakkÄ±nda iftira ve hakaret ettiÄŸi, ayrÄ±ca ÅŸikayet hakkÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle suÃ§ duyurusunda bulundu
Ankara'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen DEAÅž mensubu 17 kiÅŸi, belirlenen adreslere dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarla yakalandÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, Afrin'de devam eden operasyonlar sÄ±rasÄ±nda ATAK tipi bir helikopterin kÄ±rÄ±ma uÄŸradÄ±ÄŸÄ±, helikopterde bulunan iki askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda bir askeri helikopterin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Bunun bedelini fazlasÄ±yla Ã¶deyecekler" dedi.