Ä°srail'de serbest bÄ±rakÄ±lan akademisyen Tekeli yurda dÃ¶ndÃ¼

DavutoÄŸlu: KararlÄ±lÄ±kla bu mÃ¼cadele sÃ¼recektir

Eski BaÅŸbakan ve AK Parti Konya Milletvekili DavutoÄŸlu, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da vurguladÄ±ÄŸÄ± gibi, bu mÃ¼cadele sÃ¼rerken bu tÃ¼r engeller Ã§Ä±karmak isteyenler olabilir ama kararlÄ±lÄ±kla bu mÃ¼cadele sÃ¼recektir." dedi.