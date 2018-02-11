Buğdayın yetişme süresini 60 güne indirdiler

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Avustralyalı bir bilimadamının NASA'nın çalışmalarından esinlenerek geliştirdiği hızlı ıslah yöntemini Türkiye'de ilk kez uygulayarak, buğdayın yetişme süresini 60 güne düşürdü.
Avustralya'da bulunan Queensland Üniversitesi'nden Dr. Lee Hickey tarafından NASA'nın uzayda bitki yetiştirme çalışmalarından esinlenerek geliştirilen hızlı ıslah yöntemi (Speedbreeding), Türkiye'de ilk kez KMÜ'de uygulandı. Bu sayede buğdayın yetişme süresi 60 güne indirilmiş oldu.
KMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Aydın'ın başkanlığında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen "1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı" kapsamındaki projeyle, buğdayın bir yetişme döneminin 60 günde tamamlanması sağlandı.
Projenin yürütücülüğünü yapan Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeye 2017 yılında başladıklarını ve aldıkları ilk sonuçların yurt dışındaki çalışmaları teyit ettiğini söyledi.
Buğdayın yetişme dönemini 60 güne indirdiklerini belirten Aydın, "Yetişme döneminin 60 güne inmesi yılda 6 jenerasyon ürün anlamına geliyor. Bu da buğdayın ıslah prosedürü için çok ciddi bir avantaj. KMÜ olarak bu yöntem ile tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza hizmet vermeye ve iş birliği yapmaya hazırız." dedi.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül de uygulanmaya başlanan hızlı bitki ıslah yönteminin bilim dünyası, tarım sektörü ve bölgesel kalkınma adına önemli bir gelişme olduğunu aktardı.
Proje sayesinde tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren firmaların tohum geliştirme konusundaki taleplerini üniversite olarak 1-2 yılda karşılayacaklarını vurgulayan Akgül, "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, bugün gelinen noktada sanayicilerimiz ve araştırmacılarımızın pek çok konuda araştırma, tetkik ve ölçüm yapabilecekleri Ar-Ge altyapısına ve teknolojik donanıma sahip bir üniversitedir. Nevzat hocamızın yürüttüğü hızlı bitki ıslah projesi de dünyada bir süredir uygulanmakta, ülkemizde ise ilk kez uygulanan bir projedir. Proje yürütücümüz Prof. Dr. Nevzat Aydın hocamıza ve proje ekibine bu vesileyle teşekkür ediyorum. Ayrıca sanayicilerimiz, Ar-Ge kuruluşlarımız ve üniversitelerimizle her türlü işbirliğine de hazırız."
KMÜ tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanan hızlı ıslah yöntemiyle buğdayın yetişme süresi 60 güne indirildi
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