GÃ¼ncelleme: 13:57, 11 Åžubat 2018 Pazar

Murat Ãœlker, STK'larla bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Son gÃ¼nlerde sahibi olduÄŸu YÄ±ldÄ±z Holding'in bankalarla yaptÄ±klarÄ± bazÄ± iÅŸlemlerden dolayÄ± bir Ã§ok haber ve yoruma konu olan Murat Ãœlker, TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nde gelen STK temsilcilerini yemekli bir toplantÄ±da aÄŸÄ±rladÄ±.

Kredi konusundaki haber ve yorumlarda maksadÄ± aÅŸan ifadelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± ve olayÄ±n farklÄ± bir mecraya sÃ¼rÃ¼klenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemdeÂ Murat Ãœlker ve YÄ±ldÄ±z Holding yÃ¶netiminin gÃ¶nÃ¼llÃ¼ teÅŸekkÃ¼llerle bu tarz bir toplantÄ±da bir araya gelmesi ilginÃ§ bir geliÅŸme olarak dikkati Ã§ekti.Â

Bu yemekli gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi YÄ±ldÄ±z Holding Ã¼st yÃ¶netiminden Av Ä°brahim TaÅŸkÄ±n instegram ve twitter hesabÄ±ndan ÅŸÃ¶yle paylaÅŸtÄ±:

'Bu sabah bir Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± hizmetlere imza atmÄ±ÅŸ STK larÄ±n temsilcileri ile kahvaltÄ±da buluÅŸtuk. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± istiÅŸarelerde bulunduk. Åžunu gÃ¶rdÃ¼m ki; GÃ¶nÃ¼l dostlarÄ±mÄ±zla daha fazla bir araya gelmek, daha sÄ±kÄ± istiÅŸare etmek ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sinerji oluÅŸturma ihtiyacÄ±mÄ±z var.

Davetimize iÅŸtirak eden Ä°lim Yayma Cemiyeti, Ä°lim Yayma VakfÄ±, TÃ¼rgev, TÃ¼gva, Diyanet VakfÄ±, Ä°nsan ve Medeniyet Hareketi, Kadem, Ã–nder, Ensar VakfÄ±, KÄ±zÄ±lay, YeÅŸilay, Deniz Feneri ve TGT VakfÄ± baÅŸkanlarÄ±mÄ±za ve diÄŸer gÃ¶nÃ¼l dostlarÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyoruz.'

BazÄ± STK'larÄ±n mesajlarÄ±

BazÄ± STK'lar da gerek istiÅŸari toplantÄ± gerekse de Kredi konusundaki geliÅŸmelerÂ Ã¼zerine Ãœlker ve YÄ±ldÄ±z Holding'e olan gÃ¼venlerini gÃ¶steren mesajlar yayÄ±nladÄ±lar.

KÄ±zÄ±lay BaÅŸkanÄ± Dr. Kerem KÄ±nÄ±k, istiÅŸari toplantÄ± sonrasÄ±ndaki twitter paylaÅŸÄ±mÄ±nda Ãœlker grubunun Rahmetli Sabri Ãœlkerâ€™le baÅŸlayan ve artarak devam eden yardÄ±mseverliÄŸine vurgu yaptÄ±.

Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda 10 Åžubat gÃ¼nÃ¼ MUSÄ°AD BaÅŸkanÄ± Abdurrahman Kaan da YÄ±ldÄ±z Holding'in bu kredi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± Ã¼lke ekonomisinin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ gÃ¶steren birÂ Ã§erÃ§evede deÄŸerlendirmesi de Ã¶nemliydi.

MÃœSÄ°AD BAÅžKANI ABDURRAHMAN KAAN'IN AÃ‡IKLAMASI

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