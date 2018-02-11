13:26, 11 Åžubat 2018 Pazar

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Bulgaristan'a gidecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Avrupa BirliÄŸine Ã¼ye Ã¼lkelerin turizm bakanlarÄ±yla Bulgaristan'da bir araya gelecek.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, KurtulmuÅŸ, Bulgaristan'Ä±n baÅŸkenti Sofya'da 12-13 Åžubat'ta dÃ¼zenlenecek "Turizm BakanlarÄ± Ãœst DÃ¼zey ToplantÄ±sÄ±" ile "Turizm ve Ekonomik BÃ¼yÃ¼me HakkÄ±nda Ãœst DÃ¼zey Bakanlar KonferansÄ±"na katÄ±lacak. KurtulmuÅŸ'a turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n temsilcileri de eÅŸlik edecek.

Avrupa BirliÄŸine Ã¼ye Ã¼lkelerin turizm bakanlarÄ±na TÃ¼rkiye'nin turizmdeki bÃ¼yÃ¼mesini anlatacak KurtulmuÅŸ, turizm alanÄ±nda uzman kuruluÅŸ ve birlik temsilcileriyle ikili temaslar da gerÃ§ekleÅŸtirecek.

Ã‡Ä°N PAZARI MASADA

Turizmde bÃ¼yÃ¼me, gÃ¼venlik ve Ã‡in pazarÄ±nÄ±n masaya yatÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± konferansÄ±n panel baÅŸlÄ±klarÄ±, "Turizm ve Ekonomik BÃ¼yÃ¼me-BaÄŸlantÄ± Kurma, DijitalleÅŸtirme ve YatÄ±rÄ±mlar", "Turizm ve GÃ¼venlik-Jeopolitik ve Jeo-ekonomik YÃ¶nleri" ve "2018 Avrupa ve Ã‡in-Yeni Boyutlar, Zorluklar ve FÄ±rsatlar" olacak.