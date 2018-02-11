SETA, Bitcoin ve kripto paraların geleceğini masaya yatırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
SETA’dan yapılan açıklamaya göre, “Bitcoin Rüzgarı ve Kripto Paraların Geleceği” konulu panel, SETA Ekonomi Araştırmaları Direktörü Nurullah Gür’ün moderatörlüğünde, ekonomi yazarı Erkin Şahinöz ve İslam Memiş ile SETA Ekonomi Araştırmacısı Şerif Dilek’in katılımıyla gerçekleştirildi.
Panelde, son dönemde popüler olması nedeniyle gündemde fazlaca yer bulan Bitcoin ve kripto paraların gelişimi ve geleceği tartışılırken, Blockchain teknolojisinin getirdiği büyük dönüşüm ele alındı.
Şerif Dilek, blockchain teknolojisiyle birlikte yaşanan dönüşümün etkisine dikkati çekerek, Bitcoin’in konsept olarak varlığının önemine işaret etti.
Bitcoin’in küresel kriz sonrasında insanların finans dünyasına güvenlerini kaybettikleri bir dönemde alternatif bir para birimi olarak gündeme geldiğine değinen Dilek, kripto para piyasasına dair güncel verileri ve dünyadaki mevcut durumu anlattı.
Dilek, Bitcoin’in tükettiği enerji boyutuyla çevresel etkilerinin ciddi sorun alanı olduğunu ifade ederek, Bitcoin özelinde kripto paraların fiyatlarındaki istikrarsızlık ve aşırı dalgalanma, yasal statülerinin belirsizliği, henüz yeteri kadar piyasa derinliğine sahip olmaması ve spekülatif yatırım aracı olarak kullanılması gibi riskler bulunduğunu dile getirdi.
Erkin Şahinöz ise Blockchain teknolojisinin dinamik bir süreç içerisinde geliştiğini belirterek, Bitcoin’in bankalar gibi aracı kurumlara ihtiyaç duymayan ve arkasında herhangi bir devlet, hükümet, merkez bankası, bürokrasi olmayan bir değer transfer aracı olarak önemini vurguladı.
İslam Memiş de Blockchain teknolojisinin ve kripto paraların gelecek vaat ettiğini, ancak burada devletlerin tutumlarının asli belirleyici olacağını bildirdi.
Kripto paraların arkasında herhangi bir otoritenin olmayışının sorgulanması gerektiğini ve devletlerin para basma gücüne karşı bir meydan okumaya sessiz kalınmayacağını dile getiren Memiş, kripto paralara yatırım yapan insanların mağdur olmaması için devletlerin bu piyasaları denetlemesi ve düzenlemesi gerektiğini vurguladı.
Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), “Bitcoin Rüzgarı ve Kripto Paraların Geleceği” başlıklı bir panel düzenledi.
Yıldız Holding'in kredi yapılandırması için birçok banka ile görüştüğü haberlerinin medyada yer almasının ardından hem Yıldız Holding hem de Ülker Bisküvi'den açıklamalar geldi
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Türkiye-Çin ortaklığıyla hybrid ve dizel lokomotif üretmek üzere tesis kurulacak
Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kömürcüler mahallesindeki 3 ayrı alan "Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.
YENİAD Genel Başkanı Esmerer, "Sektör lideri olan dernek üyesi 24 firma ile Sudan ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Bu ziyaretle hem gönül köprülerini, hem de ticari köprüleri sağlamlaştırmayı hedefliyoruz" dedi
Türk iş adamları, TOBB ile Katar Ticaret ve Sanayi Odasının organizasyonuyla 15-17 Ocak'ta düzenlenecek "Türkiye-Katar İş Forumu"na katılacak.
İTO, üyelerine ticari danışmanlık hizmetini tek ofis çatısı altında verecek
Kalkınma Bakanlığı himayesinde düzenlenecek, Türk-Yemen İş Forumu'na dünyanın birçok ülkesinde yatırım yapan 150'den fazla Yemenli iş adamı katılacak
TESK Genel Başkanı Palandöken, "Bankalar kara liste uygulamasıyla esnafın önünü tıkıyor.Etkin sicil affının hayata geçirilmesi şart" dedi
ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında "SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi" tedarikine yönelik 76,8 milyon avro tutarında sözleşme imzalandı
SPK'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul Başkanı Vahdettin Ertaş, görev süresinin dolması nedeniyle 31 Aralık 2017'de görevinden ayrıldı.
Türkiye'nin ihracatı kasımda yüzde 11,2 artarak 14 milyar 217 milyon dolar, ithalatı yüzde 21,3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar oldu
‘’Bitcoin’le maaş ödemesi yapılabilecek mi, bu para internet alışverişlerinde mi geçerli olabilecek, bu gibi sorulara cevap verebilmek için mevzuattaki boşluklar doldurulmalı’’ diyen Prof. Helvacı, Miras Hukuku kapsamında da Bitcoin’le ilgili hukuki zeminin hazırlanması gerektiğine dikkat çekti.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenk, 75 avroya kadar yapılan siparişlerin Türkiye'ye gümrüksüz girebilmesinin haksız rekabete yol açtığını bu yüzden 30 avroya düşürüldüğünü açıkladı
Güne yükselişle başlayan dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklamalarının ardından başlayan düşüşle 3,47'nin altına geriledi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, daha önce 2 Aralık 2016'da gerçekleştireceğini duyurduğu Türkiye'nin kredi notu gözden geçirme tarihini güncellenen takviminden çıkardı.