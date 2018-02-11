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GÃ¼ncelleme: 16:29, 11 Åžubat 2018 Pazar

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Bursa'da teleferik seferleri iptal edildi
Bursa'da teleferik seferleri iptal edildi

Bursa-UludaÄŸ arasÄ±ndaki teleferik seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bugÃ¼n yapÄ±lamayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bursa-UludaÄŸ arasÄ±nda alternatif ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan teleferik, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle seferlerine ara verdi.

YaklaÅŸÄ±k 20 saniyede bir 8 kiÅŸilik vagonlarÄ±n sefer yaptÄ±ÄŸÄ± UludaÄŸ'a yolcu taÅŸÄ±yan teleferik, bugÃ¼n hizmet veremeyecek.

Bursa Teleferik AÅž yetkilileri, teleferik tesislerinin ÅŸiddetli rÃ¼zgar nedeniyle bugÃ¼n kapalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.



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