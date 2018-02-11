TÃ¼rkiye'den G. KÄ±brÄ±s Rum yÃ¶netimine 'Akdeniz' tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum yÃ¶netiminin DoÄŸu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri karÅŸÄ±sÄ±nda, DoÄŸu Akdeniz'de kendi kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ±ndaki hak ve menfaatlerini korumaya devam ederken, Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) ile gerekli adÄ±mlarÄ± atmaya da kararlÄ± olduÄŸunu bildirdi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, KÄ±brÄ±s AdasÄ±'nÄ±n ortak sahibi olan KÄ±brÄ±s TÃ¼rklerinin doÄŸal kaynaklar Ã¼zerindeki asli haklarÄ±nÄ± hiÃ§e sayan Rum yÃ¶netiminin, TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen DoÄŸu Akdeniz'de tek taraflÄ± hidrokarbon faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkat Ã§ekildi.
AÃ§Ä±klamada, bu Ã§erÃ§evede son olarak, Rum yÃ¶netiminin sÃ¶zde mÃ¼nhasÄ±r ekonomik bÃ¶lgesindeki 3 numaralÄ± parselde Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlanmasÄ±nÄ±n amaÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n bu konudaki haklÄ± endiÅŸelerini paylaÅŸan TÃ¼rkiye'nin, Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayÄ± da desteklediÄŸinin altÄ± Ã§izildi.
TÃ¼rkiye'nin daha Ã¶nce de defalarca vurguladÄ±ÄŸÄ± Ã¼zere DoÄŸu Akdeniz'de kendi kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ±ndaki hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceÄŸi gibi, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ±na verdiÄŸi destek Ã§erÃ§evesinde KKTC ile gerekli adÄ±mlarÄ± atmaya da kararlÄ± olduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, bunun sonucunda ortaya Ã§Ä±kabilecek durumun tek sorumlusunun KÄ±brÄ±s'ta adil ve kalÄ±cÄ± bir kapsamlÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n tesisi iÃ§in Ã§aba sarf etmesi gerekirken Ada'nÄ±n yegane sahibi gibi davranmaktan vazgeÃ§meyerek Ä±srarla tek taraflÄ± hidrokarbon faaliyetlerine devam eden KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ± olacaÄŸÄ± ifade edildi.
AÃ§Ä±klama, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"DoÄŸu Akdeniz bÃ¶lgesinin gÃ¼venlik ve istikrarÄ±nÄ± sorumsuzca riske atmaktan Ã§ekinmeyen Rum tarafÄ±nÄ±n bu tutumu, esasen KÄ±brÄ±s sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik olarak son yarÄ±m asÄ±rdÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len mÃ¼zakerelerden sonuÃ§ alÄ±namamasÄ±nÄ±n da temel sebebini oluÅŸturmaktadÄ±r. Nitekim KÄ±brÄ±slÄ± RumlarÄ±n geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l dÃ¼zenlenen KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'nda KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerle siyasi eÅŸitlik temelinde bir ortaklÄ±ÄŸa yanaÅŸmayacaklarÄ±nÄ± bir kez daha ortaya koyduklarÄ± ve konferansÄ±n da bu nedenle Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸÄ±lamadan kapandÄ±ÄŸÄ± anÄ±msanacaktÄ±r. GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum yÃ¶netimi tek yanlÄ± hidrokarbon faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ mÃ¼ddetÃ§e de Rum tarafÄ±nÄ±n KÄ±brÄ±s TÃ¼rklerini eÅŸit ortaklarÄ± olarak algÄ±lamaktan ne denli uzak olduklarÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serilmeye devam edecektir.
Bu vesileyle, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkelerde yerleÅŸik ÅŸirketlerin, Rum yÃ¶netimi ile hidrokarbon alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi yapmak suretiyle Rum tarafÄ±nÄ±n yapÄ±cÄ±lÄ±ktan uzak ve KÄ±brÄ±s meselesinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ Ã¶nÃ¼nde ciddi bir engel teÅŸkil eden sÃ¶z konusu tavrÄ±nÄ± desteklememelerini beklediÄŸimizi de Ã¶nemle vurgulamak isteriz."
YÄ±ldÄ±z Holding'in sahibi Murat Ãœlker, TÃ¼rkiye'nin Ã¶nde gelen STK'larÄ±nÄ±n yÃ¶neticilerini yemekli bir toplantÄ±da aÄŸÄ±rladÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek TÃ¼rkiye ve ABD'nin uzun vadeli stratejik ortaklÄ±k iliÅŸkilerini ve iki Ã¼lkenin Ã¶ncelik ve hassasiyetlerini ele aldÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "(Rum yÃ¶netiminin hidrokarbon faaliyetleri karÅŸÄ±sÄ±nda) DoÄŸu Akdeniz'de kendi kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdaki hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceÄŸimiz gibi, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ±na verdiÄŸimiz destek Ã§erÃ§evesinde Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti ile birlikte gerekli adÄ±mlarÄ± atmaya da kararlÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ä°srail'de 15 Ocak'tan beri askeri cezaevinde tutulan ve bugÃ¼n serbest bÄ±rakÄ±lan Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Cemil Tekeli Ä°stanbul'a geldi
Eski BaÅŸbakan DavutoÄŸlu, "BugÃ¼n Suriye'de yaÅŸanan olaylar, Suriye'yi parÃ§alamak, bÃ¶lmek, diÄŸer taraftan da TÃ¼rkiye'nin OrtadoÄŸu ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸme politikalarÄ±na bir set olmaktÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Edirne SaÃ§lÄ±mÃ¼sellim kÃ¶yÃ¼nde yapÄ±lan kontrollerde, FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi bir kiÅŸi yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a gidemeden yakalandÄ±
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CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, HristiyanlarÄ±n, Yahudilerin, baÅŸka dinlere mensup kiÅŸilerin Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± gÃ¼Ã§lerini birleÅŸtirmesi gerekiyor." ifadesini kullandÄ±.
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