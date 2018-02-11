13:42, 11 Åžubat 2018 Pazar

Sudan istihbaratÄ±nÄ±n baÅŸÄ± deÄŸiÅŸti





Sudan'da yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ä°stihbarat servisinin baÅŸÄ±na yeni atama yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sudan Ä°stihbarat Servisi'nin baÅŸÄ±na Salah Abdallah Mohamed Saleh atandÄ±. Reuters'da verilen habere gÃ¶re Salah Abdallah Mohamed (Muhammed) Saleh'in, Milli Ä°stihbarat ve GÃ¼venlik Servisi'nin baÅŸÄ±na geÃ§erek Muhammed Atta el-Moula'nÄ±n yerine atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Moula, geÃ§en hafta MÄ±sÄ±r yetkilileri ile gÃ¼venlik ve su konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapmak Ã¼zere Kahire'yi ziyaret eden Sudan heyetininÂ iÃ§indeydi. Ä°stihbarattaki bu gÃ¶rev deÄŸiÅŸikliÄŸinin Ã¼lke Ã¼zerindekiÂ MÄ±sÄ±r ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri etkisini azaltmak olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Â

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