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14:32, 11 Åžubat 2018 Pazar
DÄ±ÅŸ Politika
13:53, 11 Åžubat 2018 Pazar

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KalÄ±n, ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
KalÄ±n, ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek TÃ¼rkiye ve ABD'nin uzun vadeli stratejik ortaklÄ±k iliÅŸkilerini ve iki Ã¼lkenin Ã¶ncelik ve hassasiyetlerini ele aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Ä°brahim KalÄ±n, dÃ¼n ve bugÃ¼n Ä°stanbul'u ziyaret eden ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Korgeneral H.R. McMaster ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye ve ABD'nin uzun vadeli stratejik ortaklÄ±k iliÅŸkilerinin teyit edildiÄŸi ve iki Ã¼lkenin Ã¶ncelik ve hassasiyetlerinin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ayrÄ±ca, Ã¶teden beri mÃ¼ttefik olan TÃ¼rkiye ve ABD arasÄ±ndaki iliÅŸkiler, ortak stratejik sÄ±namalar ve bÃ¶lgesel geliÅŸmeler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulduÄŸu dile getirildi.

Bu Ã§erÃ§evede, ikili iliÅŸkileri olumsuz etkileyen konularÄ±n detaylÄ± biÃ§imde ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve terÃ¶rizmin her Ã§eÅŸidiyle ortak mÃ¼cadelenin geliÅŸtirilmesinin yollarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.



Ä°lgili Konular McMaster ibrahim kalÄ±n
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