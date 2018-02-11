DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk Epilepsi ile SavaÅŸ DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Naz Yeni, epilepsinin herkesin baÅŸÄ±na gelebilecek kronik bir hastalÄ±k olduÄŸunu, epilepsi hastasÄ± bireylerin birÃ§oÄŸunun dÃ¼zenli ve doÄŸru bir tedaviyle normal hayatlarÄ±na devam edebileceÄŸini belirtti.
Prof. Dr. Naz Yeni, DÃ¼nya Epilepsi GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, epilepsi farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan "Epilepsi Ä°Ã§in Bak" projesi kapsamÄ±nda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, epilepsinin, ÅŸizofreni ve kanserden sonra insanlarÄ±n Ã§evresinde olmasÄ±ndan en Ã§ok rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸu hastalÄ±k olarak Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
AraÅŸtÄ±rmaya katÄ±lanlarÄ±n yÃ¼zde 60'Ä±nÄ±n birinci derece yakÄ±nlarÄ±nÄ±n epilepsi hastasÄ± bir bireyle evlenmesine sÄ±cak bakmayacaÄŸÄ±nÄ± belirttiÄŸini, yÃ¼zde 25'inin de epilepsi hastasÄ± bir bireyi iÅŸe almak istemeyeceÄŸini sÃ¶ylediÄŸini aktaran Yeni, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Beyinde var olan elektriÄŸin aÅŸÄ±rÄ± artmasÄ± ile ortaya Ã§Ä±kan epilepsi, bugÃ¼n TÃ¼rkiye'de 800 binden fazla kiÅŸiyi etkiliyor. DoÄŸru tedaviyle hastalarÄ±n Ã§oÄŸunda kontrol altÄ±na alÄ±nabilen epilepsi hastalÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±ndaki Ã¶n yargÄ±lar ise hastalarÄ±n hayatÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Epilepsi, herkesin baÅŸÄ±na gelebilecek kronik bir hastalÄ±k. AraÅŸtÄ±rma sonuÃ§larÄ±, epilepsi ile ilgili Ã¶n yargÄ±larÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serse de epilepsi hastasÄ± bireylerin birÃ§oÄŸu dÃ¼zenli ve doÄŸru bir tedavi ile Ã§alÄ±ÅŸabilir, okula gidebilir, evlenebilir yani normal hayatlarÄ±na devam edebilir."
Yeni, TÃ¼rk Epilepsi Ä°le SavaÅŸ DerneÄŸi'nin UCB Pharma'nÄ±n koÅŸulsuz katkÄ±larÄ±yla hayata geÃ§irilen "Epilepsi Ä°Ã§in Bak" projesi kapsamÄ±nda toplumsal Ã¶n yargÄ±lara dikkati Ã§ekmek iÃ§in TÃ¼rkiye genelinde bir farkÄ±ndalÄ±k araÅŸtÄ±rmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini ifade etti.
AraÅŸtÄ±rmanÄ±n, TÃ¼rkiye temsili 18 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ bin kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla bilgisayar destekli telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸme yÃ¶ntemiyle 25 AralÄ±k 2017-5 Ocak 2018'de yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Yeni, ÅŸu bilgileri verdi:
"YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ± ise oldukÃ§a Ã§arpÄ±cÄ±. KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yÃ¼zde 93'Ã¼nÃ¼n hastalÄ±k hakkÄ±nda bilgi sahibi olduÄŸunu belirttiÄŸi araÅŸtÄ±rmanÄ±n detaylÄ± sonuÃ§larÄ±, bilgi dÃ¼zeyinin yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlÄ±yor. AraÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de her 2 kiÅŸiden 1'i epilepsinin tedavisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken epilepsi, ÅŸizofreni ve kanserden sonra insanlarÄ±n Ã§evresinde olmasÄ±ndan en Ã§ok rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸu hastalÄ±k olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. AraÅŸtÄ±rma sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re TÃ¼rkiye'de her 10 kiÅŸiden biri, epilepsinin bulaÅŸÄ±cÄ± bir hastalÄ±k olduÄŸunu belirtti. DoÄŸuÅŸtan gelen ya da kafa travmasÄ± ile sonradan oluÅŸabilecek nÃ¶rolojik bir hastalÄ±k olan epilepsi kesinlikle bulaÅŸÄ±cÄ± deÄŸildir."
Yeni, araÅŸtÄ±rmanÄ±n, kapsamÄ± gereÄŸi TÃ¼rkiye nÃ¼fusunun yÃ¼zde 60'Ä±nÄ± temsil ettiÄŸini ifade ederek, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"DÃ¼nyada gÃ¶rÃ¼len en yaygÄ±n nÃ¶rolojik hastalÄ±klardan olan epilepsi, beyinde var olan elektriÄŸin aÅŸÄ±rÄ± artmasÄ±yla ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. TanÄ± ve tedavisinin mutlaka nÃ¶rolog hekimlerce gerÃ§ekleÅŸtirilmesi gereken epilepsi, sanÄ±lanÄ±n aksine doÄŸru ve etkin tedavi ile birÃ§ok epilepsi hastasÄ±nda yÃ¼ksek oranda kontrol altÄ±na alÄ±nabilen bir hastalÄ±k ancak araÅŸtÄ±rma sonuÃ§larÄ± hastalÄ±kla ilgili birÃ§ok yanlÄ±ÅŸ bilgiye sahip olduÄŸumuzu kanÄ±tlÄ±yor. AraÅŸtÄ±rmaya katÄ±lanlarÄ±n yÃ¼zde 18'i tedavi iÃ§in dini bilgisi olan kiÅŸilerden destek almaya sÄ±cak bakÄ±yor, diÄŸer taraftan epilepsi hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± tÄ±bbi olmayan nedenlere baÄŸlayanlarÄ±n oranÄ± da yÃ¼zde 8 olarak dikkat Ã§ekiyor. Bu rakamlar epilepsi farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nda atmamÄ±z gereken adÄ±mlar olduÄŸunu gÃ¶steriyor. Bireylerin psikolojilerinde olumlu etki yaratmak tedavi sÃ¼recinde belki destekleyici olabilir ancak tedavi bilimsel yÃ¶ntemlerle bir nÃ¶rolog tarafÄ±ndan yÃ¶netilmelidir."
Bu yÄ±l ikincisi gerÃ§ekleÅŸtirilen toplumsal farkÄ±ndalÄ±k projesi "Epilepsi Ä°Ã§in Bak" ile herkesi epilepsiye olan bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye davet edeceklerini belirten Prof. Dr. Yeni, projenin simgesi mor gÃ¶zlÃ¼kleri daÄŸÄ±tarak farkÄ±ndalÄ±k yaratmaya devam edeceklerini ifade etti.
TÃ¼rk Epilepsi ile SavaÅŸ DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yeni, "Epilepsi, herkesin baÅŸÄ±na gelebilecek kronik bir hastalÄ±k. AraÅŸtÄ±rma sonuÃ§larÄ±, epilepsi ile ilgili Ã¶n yargÄ±larÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serse de epilepsi hastasÄ± bireylerin birÃ§oÄŸu dÃ¼zenli ve doÄŸru bir tedavi ile Ã§alÄ±ÅŸabilir, okula gidebilir, evlenebilir yani normal hayatlarÄ±na devam edebilir" dedi
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