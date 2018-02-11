GÃ¼ncelleme: 16:03, 11 Åžubat 2018 Pazar

KeÅŸmir'deki Hint askeri Ã¼ssÃ¼nde Ã§atÄ±ÅŸma: 9 Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hindistan'Ä±n Cammu KeÅŸmir eyaletinde Hint askerleri ile baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± yerel direniÅŸÃ§iler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada 5 asker, 3 saldÄ±rgan ve 1 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

BÃ¶lgenin Ã¼st dÃ¼zey emniyet yetkilisi S.P. Vaid, cumartesi gÃ¼nÃ¼ direniÅŸÃ§ilerin bÃ¶lgedeki bir Hint askeri Ã¼ssÃ¼ne saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n pazar Ã¶ÄŸlene kadar sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Vaid, Ã§atÄ±ÅŸmada 5 Hint askeri ve 1 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 11 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Askerlerin, Ã¼ssÃ¼ militanlardan aÅŸamalÄ± olarak temizlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Vaid, Ã¼steki militan sayÄ±sÄ± hakkÄ±nda bilgi vermedi.

KEÅžMÄ°R'Ä°N Ã–ZGÃœRLÃœK ARAYIÅžI

Ä°ngiltere, 1947'de Hindistan'dan Ã§ekilirken, prenslik ÅŸeklinde yÃ¶netilen KeÅŸmirâ€™i Hindistan ya da Pakistan'la birleÅŸme konusunda serbest bÄ±raktÄ±. NÃ¼fusunun yÃ¼zde 90'Ä± MÃ¼slÃ¼man olan KeÅŸmir halkÄ± 1947'de Pakistan'a katÄ±lmaktan yana tavÄ±r alsa da dÃ¶nemin prensi, Pakistan yerine Hindistan ile birleÅŸmeye karar verdi. Karara MÃ¼slÃ¼man KeÅŸmir halkÄ± karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Pakistan ve Hindistan'Ä±n bÃ¶lgeye asker gÃ¶ndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaÅŸtÄ±. Ä°ki Ã¼lke, yine aynÄ± nedenle 1965 ve 1999'da savaÅŸa gitti.

KeÅŸmir'in 45'i Hindistan'Ä±n, yÃ¼zde 35'i Pakistan'Ä±n kontrolÃ¼nde. BÃ¶lgenin yÃ¼zde 20'sine ise Ã‡in hakim. Hindistan iÅŸgal ettiÄŸi bÃ¶lgeleri "Cammu KeÅŸmir" eyaleti adÄ± altÄ±nda kendine baÄŸladÄ±. Cammu KeÅŸmir, ÅŸu anda Hindistan'da MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusun Ã§oÄŸunlukta bulunduÄŸu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolÃ¼ altÄ±ndaki KeÅŸmir'e "Azad KeÅŸmir (BaÄŸÄ±msÄ±z KeÅŸmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki Ã¶zerk bÃ¶lge statÃ¼sÃ¼ verdi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) 1948â€™den itibaren aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla KeÅŸmir'in askerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve geleceÄŸinin halkoyuyla belirlenmesini Ã¶ngÃ¶rdÃ¼. Hindistan halk oylamasÄ±na sÄ±cak bakmazken Pakistan BMGK kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± istiyor.

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