14:07, 11 Åžubat 2018 Pazar

Ä°ranlÄ±lar 'Devrim'in 39. yÄ±lÄ±nÄ± kutluyor





Ä°ran Ä°slam Devrimiâ€™nin 39. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ baÅŸkent Tahranâ€™Ä±n Azadi MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶renle kutlandÄ±. TÃ¶rene, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani de katÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber MerkeziÂ Ä°ran, bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenen hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerin ardÄ±ndan, bugÃ¼n Ä°ran Ä°slam Devrimiâ€™nin 39. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutluyor. BaÅŸkent Tahranâ€™daki Azadi MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rene, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani de katÄ±ldÄ±. Ruhani konuÅŸmasÄ±nda, Ã¼lkedeki son gÃ¶sterilere atÄ±fta bulunarak "ABD ve Ä°srail'in Ä°ranlÄ±larÄ±, IraklÄ±larÄ± ve LÃ¼bnanlÄ±larÄ± bÃ¶lme planlarÄ± yenilgiye uÄŸradÄ±. ABD iÃ§ iÅŸlerimize karÄ±ÅŸmak istedi ama halkÄ±mÄ±z onlara gereken yanÄ±tÄ± verdi" dedi. TÃ¶rende, Ä°ran'Ä±n Tufan-2 isimli tanksavar fÃ¼zeleri de sergilendi. Tahran'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Ä°ran'Ä±n farklÄ± kentlerinde de binlerce kiÅŸi, Ä°slam Devrimi'ne destek gÃ¶sterileri dÃ¼zenledi.

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