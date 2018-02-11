DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
14:32, 11 Åžubat 2018 Pazar
OrtadoÄŸu
14:07, 11 Åžubat 2018 Pazar

  • PaylaÅŸ
Ä°ranlÄ±lar 'Devrim'in 39. yÄ±lÄ±nÄ± kutluyor
Ä°ranlÄ±lar 'Devrim'in 39. yÄ±lÄ±nÄ± kutluyor

Ä°ran Ä°slam Devrimiâ€™nin 39. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ baÅŸkent Tahranâ€™Ä±n Azadi MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶renle kutlandÄ±. TÃ¶rene, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani de katÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber MerkeziÂ 

Ä°ran, bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenen hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerin ardÄ±ndan, bugÃ¼n Ä°ran Ä°slam Devrimiâ€™nin 39. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutluyor.

BaÅŸkent Tahranâ€™daki Azadi MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rene, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani de katÄ±ldÄ±.

Ruhani konuÅŸmasÄ±nda, Ã¼lkedeki son gÃ¶sterilere atÄ±fta bulunarak "ABD ve Ä°srail'in Ä°ranlÄ±larÄ±, IraklÄ±larÄ± ve LÃ¼bnanlÄ±larÄ± bÃ¶lme planlarÄ± yenilgiye uÄŸradÄ±. ABD iÃ§ iÅŸlerimize karÄ±ÅŸmak istedi ama halkÄ±mÄ±z onlara gereken yanÄ±tÄ± verdi" dedi.

TÃ¶rende, Ä°ran'Ä±n Tufan-2 isimli tanksavar fÃ¼zeleri de sergilendi.

Tahran'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Ä°ran'Ä±n farklÄ± kentlerinde de binlerce kiÅŸi, Ä°slam Devrimi'ne destek gÃ¶sterileri dÃ¼zenledi.



Ä°lgili Konular iran devrimi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Ä°ranlÄ±lar 'Devrim'in 39 yÄ±lÄ±nÄ± kutluyor
Ä°ranlÄ±lar 'Devrim'in 39. yÄ±lÄ±nÄ± kutluyor

Ä°ran Ä°slam Devrimiâ€™nin 39. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ baÅŸkent Tahranâ€™Ä±n Azadi MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶renle kutlandÄ±. TÃ¶rene, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani de katÄ±ldÄ±.
Sudan istihbaratÄ±nÄ±n baÅŸÄ± deÄŸiÅŸti
Sudan istihbaratÄ±nÄ±n baÅŸÄ± deÄŸiÅŸti

Sudan'da yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ä°stihbarat servisinin baÅŸÄ±na yeni atama yapÄ±ldÄ±
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Bulgaristan'a gidecek
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Bulgaristan'a gidecek

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± KurtulmuÅŸ, 12-13 Åžubat'ta turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n temsilcileriyle Sofya'ya yapacaÄŸÄ± ziyarette, Avrupa BirliÄŸine Ã¼ye Ã¼lkelerin turizm bakanlarÄ±na TÃ¼rkiye'nin turizmdeki bÃ¼yÃ¼mesini anlatacak
ABD Konsolosluk gÃ¶revlisine ev hapsi
ABD Konsolosluk gÃ¶revlisine ev hapsi

Ä°fadeye Ã§aÄŸrÄ±lan ancak gelmeyen ABD'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu gÃ¶revlisi Nazmi Mete CantÃ¼rk'Ã¼n, 31 Ocak'ta savcÄ±lÄ±ÄŸa teslim olduÄŸu ve hakkÄ±nda ev hapsi kararÄ± verildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ä°talya'da Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizm karÅŸÄ±tÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ
Ä°talya'da Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizm karÅŸÄ±tÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ

GeÃ§en hafta 8 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Macerata'da 30 bin kiÅŸi, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizme karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±
Ä°srail'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TÃ¼rk akademisyen serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ä°srail'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TÃ¼rk akademisyen serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Ä°srail'de 15 Ocak'tan beri askeri cezaevinde tutulan Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Tekeli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
DÄ°TÄ°B'in istiÅŸare toplantÄ±sÄ±nda ehl-i sÃ¼nnet vurgusu
DÄ°TÄ°B'in istiÅŸare toplantÄ±sÄ±nda ehl-i sÃ¼nnet vurgusu

Almanya'da bulunan Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk istiÅŸare toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Hindistan BAE'nin petrol sahasÄ±na girdi
Hindistan BAE'nin petrol sahasÄ±na girdi

BAE ile Hindistan arasÄ±nda petrol alanÄ±nda bir anlaÅŸma ve 4 mutabakat zaptÄ± imzalandÄ±
ABD'den Ä°srail'e destek aÃ§Ä±klamasÄ±
ABD'den Ä°srail'e destek aÃ§Ä±klamasÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert'in aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "ABD, bugÃ¼n Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda gerginliÄŸin artmasÄ±ndan dolayÄ± derin kaygÄ± duymaktadÄ±r ve Ä°srail'in egemenliÄŸini ve kendisini koruma hakkÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde desteklemektedir." denildi.
Mali'de mayÄ±n patlamasÄ± sonucu 5 sivil Ã¶ldÃ¼
Mali'de mayÄ±n patlamasÄ± sonucu 5 sivil Ã¶ldÃ¼

Mali'nin merkez bÃ¶lgesi Mopti'de yoldaki mayÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Kosova'dan YPG propagandasÄ±na geÃ§it yok
Kosova'dan YPG propagandasÄ±na geÃ§it yok

Kosovaâ€™da bir derneÄŸin organize ettiÄŸi YPG/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± engellendi
Ä°srail'in kullandÄ±ÄŸÄ± roket kalÄ±ntÄ±larÄ± LÃ¼bnan'a dÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°srail'in kullandÄ±ÄŸÄ± roket kalÄ±ntÄ±larÄ± LÃ¼bnan'a dÃ¼ÅŸtÃ¼

Ä°srail'in Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± roketlere ait kalÄ±ntÄ±lar LÃ¼bnan topraklarÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.
KKTC'den GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'a uyarÄ±
KKTC'den GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'a uyarÄ±

KKTC DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum kesiminin Akdeniz'deki tek yanlÄ± doÄŸalgaz arama faaliyetlerine iliÅŸkin, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile mukabil adÄ±mlar atmaktan kaÃ§Ä±nmayacaklarÄ±nÄ± bildirdi
Hamas'Ä±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± ile Gazze'de Ä°srail ablukasÄ± protesto edildi
Hamas'Ä±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± ile Gazze'de Ä°srail ablukasÄ± protesto edildi

Gazzeliler 2007'den bu yana devam eden Ä°srail ablukasÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in sÄ±nÄ±rda gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
LÃ¼bnan Ä°srail'i BMGK'ya ÅŸikayet edecek
LÃ¼bnan, Ä°srail'i BMGK'ya ÅŸikayet edecek

LÃ¼bnan, Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda LÃ¼bnan hava sahasÄ±nÄ± ihlal eden Ä°srail'i BMGK'ya ÅŸikayet edecek
GÃ¼Ã§lÃ¼ MÄ±sÄ±r Partisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
GÃ¼Ã§lÃ¼ MÄ±sÄ±r Partisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

GÃ¼Ã§lÃ¼ MÄ±sÄ±r Partisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kassas, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Haberler

Ruhani devrim dilinde gÃ¼ncelleme istedi
Ruhani devrim dilinde gÃ¼ncelleme istedi

Ä°ran devrimin 37. yÄ±lÄ±nÄ± kutluyor
Ä°ran devrimin 37 yÄ±lÄ±nÄ± kutluyor

Ä°ran'da ABD elÃ§iliÄŸi baskÄ±nÄ±n yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlanÄ±yor
Ä°ran'da ABD elÃ§iliÄŸi baskÄ±nÄ±n yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlanÄ±yor

Ä°ran, devrimin 36. yÄ±lÄ±nÄ± kutluyor
Ä°ran devrimin 36 yÄ±lÄ±nÄ± kutluyor

Ä°ran devrimi 35. yÄ±lÄ±nda
Ä°ran devrimi 35 yÄ±lÄ±nda

Tahran'dan ABD elÃ§iliÄŸine yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k
Tahran'dan ABD elÃ§iliÄŸine yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 