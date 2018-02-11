GÃ¼ncelleme: 14:35, 11 Åžubat 2018 Pazar

Suriye TÃ¼rkmen Meclisi yeni baÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§ti





Suriye TÃ¼rkmen Meclisinin 4. DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± Dr. Muhammed Vecih Cuma oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye TÃ¼rkmen Meclisinin 4. DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Dr. Muhammed Vecih Cuma seÃ§ildi. Suriye TÃ¼rkmen Meclisi, 10-11 Åžubat'ta Ankara'da dÃ¼zenlenen Suriye TÃ¼rkmen Meclisi 4. Genel Kurulu sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. YapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Halep, Lazkiye, Hama-Humus, Åžam-Golan, Rakka bÃ¶lgelerinden ve Ã¼Ã§ siyasi partinin Ã¼yelerinden oluÅŸan toplam 360 TÃ¼rkmen delegenin bir araya geldiÄŸi toplantÄ±da, 42 kiÅŸiden oluÅŸan Suriye TÃ¼rkmen Meclisi 4. DÃ¶nem Meclis Ã¼yelerinin demokratik bir seÃ§imle belirlendiÄŸi vurgulandÄ±. Meclis Ã¼yeleri arasÄ±nda yapÄ±lan seÃ§imin sonucuna gÃ¶re, Dr. Muhammed Vecih Cuma'nÄ±n Suriye TÃ¼rkmen Meclisinin 4. DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± olduÄŸu belirtildi. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet YÄ±ldÄ±z, BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi (BBP) Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, TÃ¼rk OcaklarÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Ã–z, Suriye Muhalif ve Devrimci GÃ¼Ã§ler Ulusal Koalisyonu (SMDK) BaÅŸkanÄ± Riyad Seyf ile Suriyeli muhaliflerin, Irak TÃ¼rkmenlerinden siyasetÃ§i ve temsilcilerin, Ã§ok sayÄ±da siyasetÃ§i, bÃ¼rokrat, akademisyen, STK ve diplomatik misyon temsilcisinin de genel kurula katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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