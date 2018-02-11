15:31, 11 Åžubat 2018 Pazar

Rusya'da yolcu uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼





Rusya Acil Durum BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 71 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan Rus yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Moskova'da dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusyaâ€™nÄ±nÂ baÅŸkentiÂ Moskova'danÂ kalkan ve iÃ§erisinde 71 kiÅŸinin bulunduÄŸuÂ yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n, MoskovaÂ yakÄ±nlarÄ±ndakiÂ RamenskoyeÂ bÃ¶lgesindeÂ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼Â bildirildi. Rusya Acil Durum BakanlÄ±ÄŸÄ±Â tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Moskova'daki Domodedovo HavalimanÄ±ndan kalkan Saratov HavayollarÄ±na ait Antonov An-148 tipi yolcu uÃ§aÄŸÄ±yla kalkÄ±ÅŸtan 10 dakika sonra baÄŸlantÄ±nÄ±n kesildiÄŸi ifade edildi. AÃ§Ä±klamada, iÃ§erisinde 65 yolcu ve 6 kiÅŸilik mÃ¼rettebatÄ±n bulunduÄŸu uÃ§aÄŸÄ±n, Moskova'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸusundaki Ramenskoye bÃ¶lgesine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kurtarma ekibinin ve ambulansÄ±n bÃ¶lgeye sevk edildiÄŸi belirtildi. Rusya UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Maksim Sokolov'un bÃ¶lgeye gittiÄŸi, olaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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