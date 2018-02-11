17:00, 11 Åžubat 2018 Pazar

Hollanda'da cami kundaklandÄ±





Hollanda'nÄ±n kuzeyindeki Drachten kentinde Ã§oÄŸunlukla Fas kÃ¶kenlilerin gittiÄŸi cami kundaklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hollanda'nÄ±n kuzeyindeki Drachten kentinde Ä°slam Merkezi Drachten VakfÄ±na baÄŸlÄ± Ã§oÄŸunlukla Fas kÃ¶kenlilerin gittiÄŸi cami kimliÄŸi belirlenemeyen bir saldÄ±rgan tarafÄ±ndan kundaklandÄ±, camide hasar oluÅŸtu. VakÄ±f yÃ¶neticisi Halid Bennaceur, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±. Bennaceur, "DÃ¼n sabah namazÄ±na gelen cemaat camide terebentin kokusu duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Daha sonra Ã¶ÄŸle namazÄ±na geldiÄŸimizde caminin arka kÄ±smÄ±nda yanÄ±k izleri ve camlarÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettik." dedi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n saat 04.00 civarÄ±nda dÃ¼zenlendiÄŸini belirten Bennaceur, "GÃ¼venlik kamerasÄ±nda bir kiÅŸinin caminin arka camÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±ktan sonra yanÄ±cÄ± bir sÄ±vÄ± maddeyi ateÅŸe verdiÄŸi ve koÅŸarak oradan uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor." ifadesini kullandÄ±. Bennaceur, polise ÅŸikayette bulunduklarÄ±nÄ±, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

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