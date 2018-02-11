Almanya Savunma BakanÄ± Leyen Erbil'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Almanya Savunma BakanÄ± Ursula Von Der Leyen, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin (IKBY) Erbil kentine yaptÄ±ÄŸÄ± 4'Ã¼ncÃ¼ ziyaretinde ilk defa resmi bir tÃ¶renle karÅŸÄ±lanmadÄ±.
Irak ziyareti Ã§erÃ§evesinde baÅŸkent BaÄŸdat'tan sonra Erbil'e gelen Leyen, PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda Genel Kurmay BaÅŸkanÄ± Cemal Eminki ve Alman askerlerle bir araya geldi.
BakanlÄ±k'taki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kentte Almanya tarafÄ±ndan inÅŸa edilen "PeÅŸmerge Hastanesi'nin" yapÄ±mÄ±nÄ± yerinde takip eden Leyen, buradaki inÅŸa sÃ¼reci hakkÄ±nda yetkililerden bilgi aldÄ±.
Hastanenin inÅŸasÄ± hakkÄ±nda bilgi aldÄ±ktan sonra gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan Leyen, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž ile mÃ¼cadele konusunda Almanya ve Erbil arasÄ±nda son 3,5 yÄ±l iÃ§erisinde yoÄŸun bir temasÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, PeÅŸmerge'ye verilen eÄŸitimden sonra nasÄ±l iyi bir seviyeye ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kendi gÃ¶zleriyle gÃ¶zlemleyebildiklerini ifade etti.
TerÃ¶rÃ¼n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla, bÃ¶lgeye tam istikrarÄ±n geleceÄŸinin sÃ¶ylemenin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Leyen, Irak'Ä±n yeni bir sÃ¼rece girdiÄŸini, Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metinin desteÄŸiyle verilen mÃ¼cadele sonucu elde edilen kazanÄ±mlarÄ±n hayata geÃ§irilmesinin gerektiÄŸini kaydetti.
Leyen, ilk defa 25 EylÃ¼l 2014 tarihinde DEAÅž'Ä±n Irak'taki saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n hÄ±z kazandÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde ziyaret etmiÅŸti. GeÃ§en bu sÃ¼re zarfÄ±ndan Ã¼Ã§ defa Erbil'de Ã¼st dÃ¼zey yetkililerce karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ± ancak bu seferki Erbil ziyaretinde herhangi bir resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanmamasÄ± dikkati Ã§ekti.
Alman Bakan'Ä±n, resmi bir tÃ¶renle karÅŸÄ±lanmamasÄ±nÄ±n, Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metinin Erbil'e uyguladÄ±ÄŸÄ± diplomatik yaptÄ±rÄ±mlardan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor. Nitekim daha Ã¶nce eski IKBY BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani ve BaÅŸbakan NeÃ§irvan Barzani tarafÄ±ndan kabul ediliyordu.
Almanya'nÄ±n PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerine eÄŸitim vermek iÃ§in IKBY'de yaklaÅŸÄ±k 150 askeri bulunuyor.
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Almanya Savunma BakanÄ± Leyen, IKBY'ye yaptÄ±ÄŸÄ± 4'Ã¼ncÃ¼ ziyaretinde ilk defa resmi bir tÃ¶renle karÅŸÄ±lanmadÄ±. Leyen, Erbil kentindeki temaslarÄ±nda PeÅŸmerge ve Alman askerlerini ziyaret etti
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