BozdaÄŸ'dan ABD'ye rest: ArtÄ±k gelmeyin!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bekir BozdaÄŸ, AK Parti NevÅŸehir GenÃ§lik KollarÄ±'nca Kapadokya KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Merkezi'nde dÃ¼zenlenen olaÄŸan genel kurul toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±. Burada konuÅŸan BozdaÄŸ, ABD'ye yÃ¶nelik eleÅŸtirilerde bulundu. 'TÃ¼rkiye'yi sÄ±namaktan ve sabrÄ±nÄ± test etmekten vazgeÃ§in' diyen BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"TÃ¼rkiye'yi iknaya gelmeyin. Gidin; eÄŸittiÄŸiniz, donattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z, silah verdiÄŸiniz, lojistik destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile ilgilenin, onlara verdiÄŸiniz silahlarÄ± toplayÄ±n, bir daha vermeyin, 'TÃ¼rkiyeâ€™ye karÅŸÄ± terÃ¶rist eylem yapmayÄ±n' deyin. BazÄ± ABD askerleri, PYD'li terÃ¶ristlerle fotoÄŸraf paylaÅŸÄ±p, aÃ§Ä±klama yapÄ±yor. Bunlar bizi tanÄ±mÄ±yor, aba altÄ±ndan sopa gÃ¶steriyor. TÃ¼rkiye, aba altÄ±ndan da Ã¼stÃ¼nden de sopa gÃ¶sterilecek bir Ã¼lke deÄŸildir. DÃ¼n de deÄŸildi, bugÃ¼n de deÄŸildir, yarÄ±n da olmayacaktÄ±r. ArtÄ±k TÃ¼rkiye'yi oyalamaktan vazgeÃ§in. Alem kÃ¶r; herkes sersem deÄŸil. Biz her ÅŸeyi biliyoruz. TÃ¼rkiye'ye verdiÄŸiniz sÃ¶zleri tutmadÄ±nÄ±z. ArtÄ±k verdiÄŸiniz sÃ¶zleri yerine getirin. FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±na geÃ§meyecekti, MÃ¼nbiÃ§'te olmayacaktÄ±nÄ±z, silah vermeyecektiniz; vermeye devam ettiniz. 5 bin TIR'lÄ±k silah verdiniz. DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne kullanmadÄ±nÄ±z, TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± kullandÄ±nÄ±z, defalarca uyardÄ±k. Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n koruma ve kollama iÃ§inde olunmamalÄ±dÄ±r. ArtÄ±k biz TÃ¼rkiye olarak sÃ¶ze deÄŸil yansÄ±malarÄ±na bakÄ±yoruz. ArtÄ±k terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin bÃ¶lgemizde gÃ¼Ã§lenmesi ve desteklenmesi uygulamasÄ±na son verilmelidir. Silahlar derhal toplanmalÄ± ve yeni silahlar verilmemelidir. MÃ¼ttefikimiz olan ABD, askerli fotoÄŸraf Ã§ektirip terÃ¶ristleri sÄ±vazlayan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden vazgeÃ§meli."
Barrow, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n davetlisi olarak 14 Åžubat'ta TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, 12 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "BazÄ± ABD askerleri, PYD'li terÃ¶ristlerle fotoÄŸraf paylaÅŸÄ±p, aÃ§Ä±klama yapÄ±yor. Bunlar, bizi tanÄ±mÄ±yor; aba altÄ±ndan sopa gÃ¶steriyor. TÃ¼rkiye, aba altÄ±ndan da Ã¼stÃ¼nden de sopa gÃ¶sterilecek bir Ã¼lke deÄŸildir" dedi.
Bursa-UludaÄŸ arasÄ±ndaki teleferik seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bugÃ¼n yapÄ±lamayacak
YÄ±ldÄ±z Holding'in sahibi Murat Ãœlker, TÃ¼rkiye'nin Ã¶nde gelen STK'larÄ±nÄ±n yÃ¶neticilerini yemekli bir toplantÄ±da aÄŸÄ±rladÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek TÃ¼rkiye ve ABD'nin uzun vadeli stratejik ortaklÄ±k iliÅŸkilerini ve iki Ã¼lkenin Ã¶ncelik ve hassasiyetlerini ele aldÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "(Rum yÃ¶netiminin hidrokarbon faaliyetleri karÅŸÄ±sÄ±nda) DoÄŸu Akdeniz'de kendi kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdaki hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceÄŸimiz gibi, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ±na verdiÄŸimiz destek Ã§erÃ§evesinde Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti ile birlikte gerekli adÄ±mlarÄ± atmaya da kararlÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ä°srail'de 15 Ocak'tan beri askeri cezaevinde tutulan ve bugÃ¼n serbest bÄ±rakÄ±lan Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Cemil Tekeli Ä°stanbul'a geldi
Eski BaÅŸbakan DavutoÄŸlu, "BugÃ¼n Suriye'de yaÅŸanan olaylar, Suriye'yi parÃ§alamak, bÃ¶lmek, diÄŸer taraftan da TÃ¼rkiye'nin OrtadoÄŸu ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸme politikalarÄ±na bir set olmaktÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Edirne SaÃ§lÄ±mÃ¼sellim kÃ¶yÃ¼nde yapÄ±lan kontrollerde, FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi bir kiÅŸi yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a gidemeden yakalandÄ±
Sivas Belediyesi ve CÃœ iÅŸ birliÄŸiyle iÅŸitme engelli vatandaÅŸlarÄ±n problemlerine Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmek amacÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ hat oluÅŸturuldu
Adana'da ÅŸÃ¼phenilerek durdurulan araÃ§ta, kuru sÄ±kÄ± tabanca, telsiz, Ã¶zel harekat polis rozeti ve sahte polis kimlik kartÄ± ele geÃ§irildi
Afrin'de helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 2 asker ÅŸehit olmuÅŸtu. TSK'dan daha sonra yapÄ±lan 3 ayrÄ± son dakika aÃ§Ä±klamada 9 askerin daha ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Eski BaÅŸbakan ve AK Parti Konya Milletvekili DavutoÄŸlu, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da vurguladÄ±ÄŸÄ± gibi, bu mÃ¼cadele sÃ¼rerken bu tÃ¼r engeller Ã§Ä±karmak isteyenler olabilir ama kararlÄ±lÄ±kla bu mÃ¼cadele sÃ¼recektir." dedi.
MÃ¼stakil Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (MÃœSÄ°AD) Genel BaÅŸkanÄ± Abdurrahman Kaan, YÄ±ldÄ±z Holding hakkÄ±nda basÄ±na yansÄ±yan borÃ§ haberlerine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, HristiyanlarÄ±n, Yahudilerin, baÅŸka dinlere mensup kiÅŸilerin Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± gÃ¼Ã§lerini birleÅŸtirmesi gerekiyor." ifadesini kullandÄ±.