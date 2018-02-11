17:24, 11 Åžubat 2018 Pazar

BozdaÄŸ'dan ABD'ye rest: ArtÄ±k gelmeyin!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bekir BozdaÄŸ, AK Parti NevÅŸehir GenÃ§lik KollarÄ±'nca Kapadokya KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Merkezi'nde dÃ¼zenlenen olaÄŸan genel kurul toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±. Burada konuÅŸan BozdaÄŸ, ABD'ye yÃ¶nelik eleÅŸtirilerde bulundu. 'TÃ¼rkiye'yi sÄ±namaktan ve sabrÄ±nÄ± test etmekten vazgeÃ§in' diyen BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"TÃ¼rkiye'yi iknaya gelmeyin. Gidin; eÄŸittiÄŸiniz, donattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z, silah verdiÄŸiniz, lojistik destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile ilgilenin, onlara verdiÄŸiniz silahlarÄ± toplayÄ±n, bir daha vermeyin, 'TÃ¼rkiyeâ€™ye karÅŸÄ± terÃ¶rist eylem yapmayÄ±n' deyin. BazÄ± ABD askerleri, PYD'li terÃ¶ristlerle fotoÄŸraf paylaÅŸÄ±p, aÃ§Ä±klama yapÄ±yor. Bunlar bizi tanÄ±mÄ±yor, aba altÄ±ndan sopa gÃ¶steriyor. TÃ¼rkiye, aba altÄ±ndan da Ã¼stÃ¼nden de sopa gÃ¶sterilecek bir Ã¼lke deÄŸildir. DÃ¼n de deÄŸildi, bugÃ¼n de deÄŸildir, yarÄ±n da olmayacaktÄ±r. ArtÄ±k TÃ¼rkiye'yi oyalamaktan vazgeÃ§in. Alem kÃ¶r; herkes sersem deÄŸil. Biz her ÅŸeyi biliyoruz. TÃ¼rkiye'ye verdiÄŸiniz sÃ¶zleri tutmadÄ±nÄ±z. ArtÄ±k verdiÄŸiniz sÃ¶zleri yerine getirin. FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±na geÃ§meyecekti, MÃ¼nbiÃ§'te olmayacaktÄ±nÄ±z, silah vermeyecektiniz; vermeye devam ettiniz. 5 bin TIR'lÄ±k silah verdiniz. DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne kullanmadÄ±nÄ±z, TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± kullandÄ±nÄ±z, defalarca uyardÄ±k. Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n koruma ve kollama iÃ§inde olunmamalÄ±dÄ±r. ArtÄ±k biz TÃ¼rkiye olarak sÃ¶ze deÄŸil yansÄ±malarÄ±na bakÄ±yoruz. ArtÄ±k terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin bÃ¶lgemizde gÃ¼Ã§lenmesi ve desteklenmesi uygulamasÄ±na son verilmelidir. Silahlar derhal toplanmalÄ± ve yeni silahlar verilmemelidir. MÃ¼ttefikimiz olan ABD, askerli fotoÄŸraf Ã§ektirip terÃ¶ristleri sÄ±vazlayan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden vazgeÃ§meli."