Gazzeli din adamlarÄ±ndan

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Gazze'nin Ã¶nde gelen din adamlarÄ±, bÃ¶lgedeki hastanelerdeki tÄ±bbi malzeme ve yakÄ±t yetersizliÄŸini protesto etmek iÃ§in bir araya geldi.
Filistin Alimler BirliÄŸinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla Gazze'deki Muhammed Durra Ã‡ocuk Hastanesi Ã¶nÃ¼nde toplanan din adamlarÄ±, "saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ Ã§Ã¶kmekten kurtarÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Eylemde konuÅŸan Filistin Alimler BirliÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nesim Yasin, Gazze'de durumun kÃ¶tÃ¼leÅŸmesi nedeniyle hastanelerin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "dÃ¼nyanÄ±n Filistin halkÄ± yanÄ±nda yer almasÄ± ve siyasi Ã§ekiÅŸmelerden onu korumasÄ±nÄ± gerektiÄŸini" belirtti.
Filistin hÃ¼kÃ¼metinin hastaneleri yeniden aÃ§masÄ±, bu kurumlara elektrik, saÄŸlÄ±k malzemeleri ve tÄ±bbi cihazlar saÄŸlamasÄ±nÄ± isteyen Yasin, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–) baÅŸta olmak Ã¼zere insan haklarÄ±yla ilgilenen uluslararasÄ± kurumlarÄ± Gazze'nin yanÄ±nda yer almaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze'de devam eden elektrik krizi ve gereken yakÄ±tÄ±n tÃ¼kenmesi nedeniyle 3 hastane ve 19 saÄŸlÄ±k kuruluÅŸunda jeneratÃ¶rlerin Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Gazze'deki birÃ§ok saÄŸlÄ±k merkezi, elektrik krizi nedeniyle kapanma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunuyor.
BakanlÄ±ÄŸÄ±n verilerine gÃ¶re, gÃ¼nde 20 saati bulan elektrik kesintilerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Gazze'deki hastaneler ayda 950 bin litre, jeneratÃ¶rleri Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in ise aylÄ±k 450 bin litre yakÄ±ta ihtiyaÃ§ duyuyor.
Gazze'de Ä°srail ablukasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana enerji temininde bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸanÄ±yor. BÃ¶lgenin ihtiyacÄ± olan 600 megavat elektriÄŸin ancak 210 megavatÄ± temin edilebiliyor.
Sudan'da "UluslararasÄ± KardeÅŸlik ve Dostluk HaftasÄ±", Nil Caddesi'ndeki bÃ¼yÃ¼k yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ile sona erdi.
Filistin Alimler BirliÄŸinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla Gazze'deki Muhammed Durra Ã‡ocuk Hastanesi Ã¶nÃ¼nde toplanan din adamlarÄ±, "saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ Ã§Ã¶kmekten kurtarÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Katar Emiri Åžeyh Temim ile Votel, terÃ¶rle mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Casuslukla suÃ§lanan Ä°ran ve Kanada vatandaÅŸÄ± Ã§evre aktivisti Ä°mami, Ä°ran'daki hapishanede hayatÄ±nÄ± kaybetti
Almanya Savunma BakanÄ± Leyen, IKBY'ye yaptÄ±ÄŸÄ± 4'Ã¼ncÃ¼ ziyaretinde ilk defa resmi bir tÃ¶renle karÅŸÄ±lanmadÄ±. Leyen, Erbil kentindeki temaslarÄ±nda PeÅŸmerge ve Alman askerlerini ziyaret etti
Hollanda'nÄ±n kuzeyindeki Drachten kentinde Ã§oÄŸunlukla Fas kÃ¶kenlilerin gittiÄŸi cami kundaklandÄ±.
Hindistan iÅŸgali altÄ±ndaki Cammu KeÅŸmir'de Hint askeri Ã¼ssÃ¼ndeki Ã§atÄ±ÅŸmada 9 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Rusya Acil Durum BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 71 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan Rus yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Moskova'da dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
Suriye TÃ¼rkmen Meclisinin 4. DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± Dr. Muhammed Vecih Cuma oldu
Ä°ran Ä°slam Devrimiâ€™nin 39. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ baÅŸkent Tahranâ€™Ä±n Azadi MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶renle kutlandÄ±. TÃ¶rene, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani de katÄ±ldÄ±.
Sudan'da yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ä°stihbarat servisinin baÅŸÄ±na yeni atama yapÄ±ldÄ±
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± KurtulmuÅŸ, 12-13 Åžubat'ta turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n temsilcileriyle Sofya'ya yapacaÄŸÄ± ziyarette, Avrupa BirliÄŸine Ã¼ye Ã¼lkelerin turizm bakanlarÄ±na TÃ¼rkiye'nin turizmdeki bÃ¼yÃ¼mesini anlatacak
Ä°fadeye Ã§aÄŸrÄ±lan ancak gelmeyen ABD'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu gÃ¶revlisi Nazmi Mete CantÃ¼rk'Ã¼n, 31 Ocak'ta savcÄ±lÄ±ÄŸa teslim olduÄŸu ve hakkÄ±nda ev hapsi kararÄ± verildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
GeÃ§en hafta 8 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Macerata'da 30 bin kiÅŸi, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizme karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±
Ä°srail'de 15 Ocak'tan beri askeri cezaevinde tutulan Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Tekeli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Almanya'da bulunan Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk istiÅŸare toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.