GÃ¼ncelleme: 20:29, 11 Åžubat 2018 Pazar

Gazzeli din adamlarÄ±ndan "saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ kurtarÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazze'nin Ã¶nde gelen din adamlarÄ±, bÃ¶lgedeki hastanelerdeki tÄ±bbi malzeme ve yakÄ±t yetersizliÄŸini protesto etmek iÃ§in bir araya geldi.

Filistin Alimler BirliÄŸinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla Gazze'deki Muhammed Durra Ã‡ocuk Hastanesi Ã¶nÃ¼nde toplanan din adamlarÄ±, "saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ Ã§Ã¶kmekten kurtarÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Eylemde konuÅŸan Filistin Alimler BirliÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nesim Yasin, Gazze'de durumun kÃ¶tÃ¼leÅŸmesi nedeniyle hastanelerin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "dÃ¼nyanÄ±n Filistin halkÄ± yanÄ±nda yer almasÄ± ve siyasi Ã§ekiÅŸmelerden onu korumasÄ±nÄ± gerektiÄŸini" belirtti.

Filistin hÃ¼kÃ¼metinin hastaneleri yeniden aÃ§masÄ±, bu kurumlara elektrik, saÄŸlÄ±k malzemeleri ve tÄ±bbi cihazlar saÄŸlamasÄ±nÄ± isteyen Yasin, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–) baÅŸta olmak Ã¼zere insan haklarÄ±yla ilgilenen uluslararasÄ± kurumlarÄ± Gazze'nin yanÄ±nda yer almaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze'de devam eden elektrik krizi ve gereken yakÄ±tÄ±n tÃ¼kenmesi nedeniyle 3 hastane ve 19 saÄŸlÄ±k kuruluÅŸunda jeneratÃ¶rlerin Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Gazze'deki birÃ§ok saÄŸlÄ±k merkezi, elektrik krizi nedeniyle kapanma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunuyor.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n verilerine gÃ¶re, gÃ¼nde 20 saati bulan elektrik kesintilerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Gazze'deki hastaneler ayda 950 bin litre, jeneratÃ¶rleri Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in ise aylÄ±k 450 bin litre yakÄ±ta ihtiyaÃ§ duyuyor.

Gazze'de Ä°srail ablukasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana enerji temininde bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸanÄ±yor. BÃ¶lgenin ihtiyacÄ± olan 600 megavat elektriÄŸin ancak 210 megavatÄ± temin edilebiliyor.