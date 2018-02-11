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Amerika
GÃ¼ncelleme: 19:07, 11 Åžubat 2018 Pazar

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ABD Merkez Kuvvetler KomutanÄ± Votel Katar'da
ABD Merkez Kuvvetler KomutanÄ± Votel Katar'da

Katar Emiri Åžeyh Temim ile Votel, terÃ¶rle mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) KomutanÄ± Orgeneral Joseph Votel'i baÅŸkent Doha'da kabul etti.

Katar resmi haber ajansÄ± QNA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Åžeyh Temim ile Votel gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, terÃ¶rle mÃ¼cadele alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi baÅŸta olmak Ã¼zere iki Ã¼lke arasÄ±ndaki stratejik iliÅŸkileri ele aldÄ±.

Votel, Åžeyh Temim'e Ã¼lkesinin El-Udeyd Hava ÃœssÃ¼ vasÄ±tasÄ±yla terÃ¶rle mÃ¼cadelede oynadÄ±ÄŸÄ± Ã¶nemli rolden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ve takdirlerini iletti.

Katar'da bulunan El-Udeyd Hava ÃœssÃ¼'nde Ã§oÄŸu hava kuvvetlerinden olmak Ã¼zere 11 bin ABD askeri bulunuyor. ABD OrtadoÄŸu'daki en bÃ¼yÃ¼k askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu sÃ¶z konusu Ã¼ssÃ¼ Irak ve Suriye'de DEAÅž'a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlarda kullanÄ±yor.

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Ä°lgili Konular joseph votel abd Katar
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