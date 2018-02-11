GÃ¼ncelleme: 19:07, 11 Åžubat 2018 Pazar

ABD Merkez Kuvvetler KomutanÄ± Votel Katar'da





Katar Emiri Åžeyh Temim ile Votel, terÃ¶rle mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) KomutanÄ± Orgeneral Joseph Votel'i baÅŸkent Doha'da kabul etti. Katar resmi haber ajansÄ± QNA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Åžeyh Temim ile Votel gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, terÃ¶rle mÃ¼cadele alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi baÅŸta olmak Ã¼zere iki Ã¼lke arasÄ±ndaki stratejik iliÅŸkileri ele aldÄ±. Votel, Åžeyh Temim'e Ã¼lkesinin El-Udeyd Hava ÃœssÃ¼ vasÄ±tasÄ±yla terÃ¶rle mÃ¼cadelede oynadÄ±ÄŸÄ± Ã¶nemli rolden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ve takdirlerini iletti. Katar'da bulunan El-Udeyd Hava ÃœssÃ¼'nde Ã§oÄŸu hava kuvvetlerinden olmak Ã¼zere 11 bin ABD askeri bulunuyor. ABD OrtadoÄŸu'daki en bÃ¼yÃ¼k askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu sÃ¶z konusu Ã¼ssÃ¼ Irak ve Suriye'de DEAÅž'a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlarda kullanÄ±yor. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.