18:09, 11 Åžubat 2018 Pazar

Ä°ran-Kanada vatandaÅŸÄ± Ã§evre aktivisti cezaevinde Ã¶ldÃ¼





Casuslukla suÃ§lanan Ä°ran ve Kanada vatandaÅŸÄ± Ã§evre aktivisti Ä°mami, Ä°ran'daki hapishanede hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'da geÃ§en ay casusluk suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ä°ran ve Kanada vatandaÅŸÄ± Ã§evre aktivisti Kavus Seyyid Ä°mami'nin Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Ä°mami'nin oÄŸlu Ä°ranlÄ± mÃ¼zisyen Ram Ä°mami, babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼m haberini Twitter hesabÄ±ndan duyurdu. Ram Ä°mami yetkililerin kendisine babasÄ±nÄ±n cezaevinde intihar ettiÄŸini sÃ¶ylediÄŸini de aktardÄ±. Ä°mami babasÄ±nÄ±n 24 Ocak'ta tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± 9 Åžubat'ta ise hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini Ã¶ÄŸrendiklerini yazdÄ±. Ä°ranlÄ± Ä°ÅŸÃ§iler Haber AjansÄ±na (ILNA) konuÅŸan Tahran milletvekili Mahmud SadÄ±ki ise konuyla ilgili "Bu kiÅŸi en aÄŸÄ±r suÃ§lamalarla yargÄ±lansa dahi sanÄ±klarÄ±n can gÃ¼venliÄŸi yargÄ± organlarÄ±nÄ±n sorumluluÄŸundadÄ±r." dedi. Ä°mami'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili sorularÄ± yanÄ±tlayan Tahran BaÅŸsavcÄ±sÄ± Abbas Caferi Devletabadi, Ä°mami'nin casuslukla suÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Sosyoloji dalÄ±nda akademisyenlik gÃ¶revi yÃ¼rÃ¼ten Seyyid Ä°mami, Ä°ran'Ä±n nadir bulunan hayvanlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in faaliyetler yÃ¼rÃ¼ten Pers VahÅŸi YaÅŸam MirasÄ± VakfÄ± MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu.

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