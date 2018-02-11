GÃ¼ncelleme: 02:14, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Gambiya CumhurbaÅŸkanÄ± Barrow TÃ¼rkiye'ye gelecek





Barrow, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n davetlisi olarak 14 Åžubat'ta TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gambiya CumhurbaÅŸkanÄ± Adama Barrow, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n davetlisi olarak 14 Åžubat'ta TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 14 Åžubat'taki ziyaret kapsamÄ±nda, ErdoÄŸan ile Barrow arasÄ±nda baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirilecek. TÃ¼rkiye ve Gambiya Cumhuriyeti arasÄ±ndaki ikili iliÅŸkilerin Ã§eÅŸitli yÃ¶nleriyle ele alÄ±nacaÄŸÄ± ziyarette, gÃ¼ncel, bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meseleler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacak. Ziyaret, Gambiya ile mevcut yakÄ±n iliÅŸkilerin daha da geliÅŸmesine ve derinleÅŸmesine katkÄ± saÄŸlayacak. Â

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