09:22, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 12 Åžubat 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Makedonya BaÅŸbakanÄ± Zoran Zaevâ€™i kabul edecek, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.



(Ankara/16.00/17.30)



2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Makedonya BaÅŸbakanÄ± Zoran Zaev'i resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak, konuÄŸu onuruna resmi Ã¶ÄŸle yemeÄŸi verecek.



- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.



(Ankara/10.30/12.30/17.30)Â



3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.



(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â





YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, JW Marriott Hotel'de, UluslararasÄ± Bilimde KadÄ±n ve KÄ±z Ã‡ocuklarÄ± GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenecek programa katÄ±lacak.



(Ankara/14.00)Â



2- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Bulgaristan'da soydaÅŸ ve kanaat Ã¶nderleriyle buluÅŸacak, Turizm BakanÄ± Nikolina Angelkova, KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Boil Banov ve Bulgaristan BaÅŸmÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Dr. Mustafa HacÄ±â€™yla ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.



- KurtulmuÅŸ, BanyabaÅŸÄ± Camisi'ni ziyaretinin ardÄ±ndan, Ulusal Meclis KÃ¼ltÃ¼r ve Medya Komisyonu BaÅŸkanÄ± Vejdi RaÅŸidov ile bir araya gelecek.



(Sofya)Â



3- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal, Valilik MeydanÄ±'nda, kentin dÃ¼ÅŸman iÅŸgalinden kurtuluÅŸunun 98. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ tÃ¶renlerine iÅŸtirak ediyor.



(KahramanmaraÅŸ/09.00)



4- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz, Grand Otel'de "Åžehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"na katÄ±lacak.



(NiÄŸde/09.30)Â







EKONOMÄ°



1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, Ä°slam KalkÄ±nma BankasÄ± Bilim, Teknoloji ve Ä°novasyon Fonu TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ±'na iÅŸtirak edecek.



(Ankara/ 10.00)Â



2- GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, TarÄ±m SektÃ¶rÃ¼ DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.



(Ã‡ankÄ±rÄ±/ 10.30)Â



3- TÃœÄ°K, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n son Ã§eyreÄŸine iliÅŸkin kÄ±rmÄ±zÄ± et Ã¼retim istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.



(Ankara/ 10.00)







DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°



1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye-Afrika 2. Bakanlar GÃ¶zden GeÃ§irme KonferansÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapacak, Afrika BirliÄŸi Komisyon BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Thomas Kwesi Quartey ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.Â



(Ä°stanbul/09.30/11.45) (FotoÄŸraflÄ±-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼)



2- Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile Moskovaâ€™da bir araya gelecek.Â



(Moskova)Â





GÃœNCEL



1- FETÃ– davalarÄ±



- Darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ darbe davasÄ±nda 486 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'ndeki duruÅŸma salonunda devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÃ–â€™nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili, aralarÄ±nda sÃ¶zde "yurtta sulh konseyi" Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 221 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± "Ã§atÄ±" davasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Sincan'daki Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe giriÅŸimini Ã¶nceden bildikleri iddiasÄ±yla Mehmet Altan, Ahmet Altan ve NazlÄ± IlÄ±cak'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 7 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ã‡aÄŸlayan'da devam edilecek.



(Ä°stanbul/11.30)



- Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, 23â€™Ã¼ tutuklu 66 sanÄ±klÄ± Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Vatan Caddesi yerleÅŸkesi baskÄ±nÄ± davasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine BakÄ±rkÃ¶y Adliyesinde devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)Â



- 15 Temmuz Ã¶ncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda yapÄ±lan toplantÄ± ile kalkÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ tugayda yaÅŸananlar ve burada darbecilerle Ã§atÄ±ÅŸan Piyade Kurmay Albay Sait ErtÃ¼rk'Ã¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 132 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Silivri'de devam edilecek.Â



(Ä°stanbul/10.00)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Siirt ValiliÄŸini abluka altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸan rÃ¼tbeli askerlerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 332 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.



(Siirt/09.00)



- Hatay'da, dÃ¶nemin 39. Mekanize Piyade Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Hasan Polat'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 44 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Hatay 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lecek.



(Hatay/09.00)



2- DÃ¶nemin Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral Ä°smail HakkÄ± KaradayÄ± ve Genelkurmay Ä°kinci BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral Ã‡evik Bir'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 103 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 28 Åžubat davasÄ±na Ankara 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)







SPOR



1- 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ Olimpiyat OyunlarÄ±, GÃ¼ney Kore'de devam ediyor.



(PyeongChang)Â



2- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 21. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda Galatasaray ile Antalyaspor, TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Ä°stanbul/20.00)Â



3- Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta Adanaspor-GaziÅŸehir Gaziantep mÃ¼sabakasÄ±yla sona erecek.



(Adana/18.00)