09:30, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Ruhani'den 'seÃ§im Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼' ve 'Ã¶zel yaÅŸam' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Ã¼lkedeki bireysel Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve Ã¶zel yaÅŸamÄ±n gizliliÄŸine iliÅŸkin, "Ä°nsanlarÄ± rahat bÄ±rakalÄ±m. HalkÄ±n Ã¶zel yaÅŸamÄ±na mÃ¼dahale etmeyelim Ã§Ã¼nkÃ¼ insanlarÄ±n Ã¶zel yaÅŸamÄ± sadece onlarÄ± ilgilendirir." dedi.

Ruhani, Ä°ran devriminin 39. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle Tahran Azadi MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen mitingde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

SeÃ§imlere Ã¶nem verilmesi ve halkÄ±n tercihlerine saygÄ± gÃ¶sterilmesi ile insanlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ne olursa olsun seÃ§me ve seÃ§ilme haklarÄ±nÄ±n olmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret eden Ruhani, kurumlarÄ±n ve erklerin insanlarÄ±n seÃ§imiyle belirlenmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Ruhani, Ä°slam'da 40 kiÅŸinin Ã¶len birinin ardÄ±ndan "Ä°yi biriydi" demesinin itibar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anÄ±msatarak, Ä°ran'da 400 kiÅŸinin, geniÅŸ bir kitlenin ya da milyonlarca insanÄ±n bir aday iÃ§in "Ä°yidir" demesinin de yeterli kabul edilmesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekti.

"Ä°NSANLARIN SEÃ‡Ä°MLERE KATILMASINI KOLAYLAÅžTIRMALIYIZ"

Halka gÃ¼venilmesinin ve bunun iÃ§in yasal yollarÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmanÄ±n zaruri olduÄŸuna vurgu yapan Ruhani, "Ä°ran halkÄ±nÄ±n temsilcisi olarak bu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ifade ediyorum. Ä°nsanlarÄ±n seÃ§imlere katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmalÄ±yÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ruhani, halkÄ±n yÃ¶netime daha fazla katkÄ± saÄŸlamasÄ±, bunun iÃ§in gerekirse kanun Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± ya da yasal dÃ¼zenlemelere gidilmesi gerektiÄŸini belirtti.

Herkesin kendi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi ve yaklaÅŸÄ±mÄ±yla seÃ§imlere katÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine de deÄŸinen Ruhani, parlamento, konseyler, Uzmanlar Meclisi, AnayasayÄ± Koruyucular Konseyi ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin daha Ã¶zgÃ¼r ÅŸartlarda yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

Ruhani, Ã¼lkede bireysel Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin ve Ã¶zel yaÅŸamÄ±n gizliliÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, "Ä°nsanlarÄ± rahat bÄ±rakalÄ±m. HalkÄ±n Ã¶zel yaÅŸamÄ±na mÃ¼dahale etmeyelim Ã§Ã¼nkÃ¼ insanlarÄ±n Ã¶zel yaÅŸamÄ± sadece onlarÄ± ilgilendirir." dedi.