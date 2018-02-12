Ruhani'den 'seÃ§im Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼' ve 'Ã¶zel yaÅŸam' aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Ã¼lkedeki bireysel Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve Ã¶zel yaÅŸamÄ±n gizliliÄŸine iliÅŸkin, "Ä°nsanlarÄ± rahat bÄ±rakalÄ±m. HalkÄ±n Ã¶zel yaÅŸamÄ±na mÃ¼dahale etmeyelim Ã§Ã¼nkÃ¼ insanlarÄ±n Ã¶zel yaÅŸamÄ± sadece onlarÄ± ilgilendirir." dedi.
Ruhani, Ä°ran devriminin 39. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle Tahran Azadi MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen mitingde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
SeÃ§imlere Ã¶nem verilmesi ve halkÄ±n tercihlerine saygÄ± gÃ¶sterilmesi ile insanlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ne olursa olsun seÃ§me ve seÃ§ilme haklarÄ±nÄ±n olmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret eden Ruhani, kurumlarÄ±n ve erklerin insanlarÄ±n seÃ§imiyle belirlenmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Ruhani, Ä°slam'da 40 kiÅŸinin Ã¶len birinin ardÄ±ndan "Ä°yi biriydi" demesinin itibar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anÄ±msatarak, Ä°ran'da 400 kiÅŸinin, geniÅŸ bir kitlenin ya da milyonlarca insanÄ±n bir aday iÃ§in "Ä°yidir" demesinin de yeterli kabul edilmesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekti.
Halka gÃ¼venilmesinin ve bunun iÃ§in yasal yollarÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmanÄ±n zaruri olduÄŸuna vurgu yapan Ruhani, "Ä°ran halkÄ±nÄ±n temsilcisi olarak bu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ifade ediyorum. Ä°nsanlarÄ±n seÃ§imlere katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmalÄ±yÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Ruhani, halkÄ±n yÃ¶netime daha fazla katkÄ± saÄŸlamasÄ±, bunun iÃ§in gerekirse kanun Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± ya da yasal dÃ¼zenlemelere gidilmesi gerektiÄŸini belirtti.
Herkesin kendi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi ve yaklaÅŸÄ±mÄ±yla seÃ§imlere katÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine de deÄŸinen Ruhani, parlamento, konseyler, Uzmanlar Meclisi, AnayasayÄ± Koruyucular Konseyi ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin daha Ã¶zgÃ¼r ÅŸartlarda yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.
Ruhani, Ã¼lkede bireysel Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin ve Ã¶zel yaÅŸamÄ±n gizliliÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, "Ä°nsanlarÄ± rahat bÄ±rakalÄ±m. HalkÄ±n Ã¶zel yaÅŸamÄ±na mÃ¼dahale etmeyelim Ã§Ã¼nkÃ¼ insanlarÄ±n Ã¶zel yaÅŸamÄ± sadece onlarÄ± ilgilendirir." dedi.
Cammu KeÅŸmir'de Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada Hint milis gÃ¼cÃ¼ kampÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da bir silahlÄ± milis Ã¶ldÃ¼
Ä°srail hapishane idaresi yaklaÅŸÄ±k bir ay sonra hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak olan Åžeyh Salah'Ä±n hÃ¼cre cezasÄ±nÄ±n 6 ay daha uzatÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, hava savunma sistemine ait geliÅŸtirilmiÅŸ yeni bir fÃ¼zenin testinin bugÃ¼n Kazakistan'Ä±n SarÄ±-Åžagan askeri poligonunda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian, baÅŸkent BaÄŸdat'ta DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°brahim el-Caferi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetinin GiriÅŸk ilÃ§esinde Taliban Ã¼yeleriyle polis arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 16 polis hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°ran'da kuÅŸ gribi tehlikesi nedeniyle 25 milyon kÃ¼mes hayvanÄ±nÄ±n itlaf edildiÄŸi bildirildi.
Kazakistan Milli Ekonomi BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± BekeÅŸev, "GeÃ§en yÄ±l 2016 yÄ±lÄ±na gÃ¶re dÄ±ÅŸ ticaret yÃ¼zde 25,1 artarak, 69,5 milyar dolar oldu" dedi
MÄ±sÄ±r'Ä±n 2018 Sina Operasyonu Ã§erÃ§evesinde 60 hedef imha edildi, 12 terÃ¶rist de etkisiz hale getirildi
Irak Temsilciler Meclisi GÃ¼venlik ve Savunma Komitesi BaÅŸkanÄ± Zamili, "KerkÃ¼k'te TÃ¼rkmenleri Ã¶ldÃ¼renlerin ve kentteki gÃ¼venliÄŸi bozan Ã§etelerin tÃ¼m isim ve diÄŸer bilgileriyle nerede kaldÄ±klarÄ±na dair malumatlar elimizde." dedi.
Ã–zbekistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abdulaziz Kamilov'un Ä°ran, Hindistan ve Pakistan'Ä± ziyaret edeceÄŸi bildirildi
Azerbaycan Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Ãœyesi PaÅŸayeva, "Almanya parlamentosunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ fularlarÄ± takÄ±ldÄ±. Avrupa Ã§ok iki yÃ¼zlÃ¼. TerÃ¶rle mÃ¼cadeleden bahsediyorsanÄ±z nerede olursa olsun yanÄ±nda durmanÄ±z gerekir." dedi.
Suriyeli aktivistler, Esad rejiminin abluka altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da iÅŸlediÄŸi suÃ§lara dikkati Ã§ekmek iÃ§in "Guta'yÄ± KurtarÄ±n" kampanyasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD destekli SDG adÄ±nÄ± kullanan PYD/PKK unsurlarÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n diÄŸer bÃ¶lgelerden Afrin'e kaydÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti
Ä°srail'in, Avrupa Ã¼lkeleri kanalÄ±yla Ä°ran'a ciddi uyarÄ±lar iÃ§eren mesajlar gÃ¶nderdiÄŸi bildirildi
Hollanda'nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam'da yaklaÅŸÄ±k yÃ¼z kiÅŸi Filistinli Temimi'ye destek gÃ¶sterisi yaptÄ±.
Almanya BaÅŸbakanÄ± ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Merkel, partisinin istikrarlÄ± bir hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ± iÃ§in bedel Ã¶dediÄŸini sÃ¶yledi.