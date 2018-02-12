09:35, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Afrin'e destek iÃ§in gÃ¶nderilen zÄ±rhlÄ± araÃ§lar Hatay'da





Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen Ã§ok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± araÃ§ ve tank, Hatay'a geldi. AraÃ§larÄ±n, buradan da Afrin'e geÃ§eceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilenÂ askeri araÃ§larÂ Hatay'a geldi. Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±nda farklÄ± birliklerden gÃ¶nderilen Ã§ok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± araÃ§ ve tank Hassa ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±. Daha sonra sÄ±nÄ±r birliklerine doÄŸru hareket eden askeri araÃ§larÄ±n, buradan da Afrin'e geÃ§eceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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