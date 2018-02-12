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15:04, 12 Åžubat 2018 Pazartesi
Avrupa
09:53, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

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Merkel: Ä°stikrarlÄ± bir hÃ¼kÃ¼met iÃ§in bedel Ã¶dedik
Merkel: Ä°stikrarlÄ± bir hÃ¼kÃ¼met iÃ§in bedel Ã¶dedik

Almanya BaÅŸbakanÄ± ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Merkel, partisinin istikrarlÄ± bir hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ± iÃ§in bedel Ã¶dediÄŸini sÃ¶yledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya BaÅŸbakanÄ±Â ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel BaÅŸkanÄ±Â Angela Merkel, "Berlin Direkt" programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasÄ±nda anlaÅŸmaya varÄ±lanÂ koalisyon protokolÃ¼nÃ¼ savundu.Â 

Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n SPDâ€™ye verilmesi konusunda CDU iÃ§inde hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸanmasÄ±nÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Merkel, koalisyon mÃ¼zakerelerinde 12 saat boyunca bakanlÄ±k daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n konuÅŸulduÄŸunu ifade etti.

Partisinin Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± almamasÄ±nÄ± "acÄ± verici" olarak nitelendiren Merkel, ancak CDU/CSU olarak Ekonomi ve Enerji, Uyum ve Ä°Ã§ GÃ¼venlik gibi bakanlÄ±klarÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve koalisyon protokolÃ¼nÃ¼n arkasÄ±nda durduÄŸunu belirtti.

BakanlÄ±k daÄŸÄ±lÄ±mÄ±ndan dolayÄ± koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin kurulamamasÄ±nÄ±n "sorumsuzca" olacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Merkel, "CDU olarak istikrarlÄ± bir hÃ¼kÃ¼met iÃ§in kesinlikle bedel Ã¶dedik." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"ALTERNATÄ°FLER BUNDAN Ä°YÄ° DEÄžÄ°LDÄ°"

Ãœlkenin, sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± dÃ¶nemde istikrarlÄ± bir hÃ¼kÃ¼mete ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu vurgulayan Merkel, "Alternatifler bundan iyi deÄŸildi." dedi.

Kabinede genÃ§lere de yer verileceÄŸini aktaran Merkel, bakanlÄ±klarÄ±n daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nda sadece 60 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ kiÅŸilere yer verilmemesine dikkat edileceÄŸini dile getirdi.

Merkel, partisinden kabinede yer alacak isimlerin 26 Åžubatâ€™ta yapÄ±lacak CDU kurultayÄ±ndan Ã¶nce belirleneceÄŸini kaydetti.

Partisinde siyasi geleceÄŸi olan kiÅŸilere fÄ±rsat vermek istediÄŸini belirten Merkel, SPD Ã¼yelerinin koalisyon protokolÃ¼nÃ¼ kabul etmeleri durumunda kendisinin de 4 yÄ±l baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BaÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revi iÃ§in aday olup olmayacaÄŸÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±l genel seÃ§imlerden Ã¶nce parti iÃ§inde ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Merkel, bunun o dÃ¶nemde olumlu cevaplandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

"Åžimdi ben 4 yÄ±l iÃ§in sÃ¶z verdim. Ben sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutan insanlardanÄ±m." diyen Merkel, bunun parti genel baÅŸkanlÄ±k iÃ§in de geÃ§erli olduÄŸunu, istikrarlÄ± bir hÃ¼kÃ¼mette bu iki gÃ¶revin bir elde olmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

CDU/CSU ve SPD, hÃ¼kÃ¼met kurma hedefiyle yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri geÃ§en hafta sonlandÄ±rarak hazÄ±rladÄ±klarÄ± koalisyon protokolÃ¼ Ã¼zerinde anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸtÄ±.

Merkel, Ã¶zellikle Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n SPD'ye verilmesinden dolayÄ± eleÅŸtirilerin hedefi olmuÅŸtu.

SPD, Ã¼zerinde anlaÅŸÄ±lan koalisyon protokolÃ¼nÃ¼ 463 binden fazla Ã¼yesine oylatacak. Bu oylama sÃ¼recinin 20 Åžubatâ€™tan 2 Martâ€™a kadar sÃ¼receÄŸi, sonuÃ§larÄ±n da 4 Martâ€™ta aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± bildirildi.

CDU ise 26 Åžubat'ta dÃ¼zenlenecek kurultayda koalisyon protokolÃ¼nÃ¼ oylayacak.

Almanya, 2005-2009 ve 2013-2017 yÄ±llarÄ±nda Merkel liderliÄŸinde CDU/CSU ve SPD'den oluÅŸan "bÃ¼yÃ¼k koalisyon" ile yÃ¶netildi.



Ä°lgili Konular Merkel Almanya
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