09:56, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Hollanda'da Filistinli cesur kÄ±z Ahed'e destek gÃ¶sterisi





Hollanda'nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam'da yaklaÅŸÄ±k yÃ¼z kiÅŸi Filistinli Temimi'ye destek gÃ¶sterisi yaptÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hollanda'nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam'da Ä°srail'in tutuklu yargÄ±ladÄ±ÄŸÄ± "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'ye destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi. Dam MeydanÄ±'nda Boykot,Tecrit ve YaptÄ±rÄ±mlar (BDS) Hareketi'nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen gÃ¶steriye, Ã§oÄŸunluÄŸunu HollandalÄ±larÄ±n oluÅŸturduÄŸu yaklaÅŸÄ±k yÃ¼z kiÅŸilik bir grup katÄ±ldÄ±. "Ã–ZGÃœR AHED, Ã–ZGÃœR FÄ°LÄ°STÄ°N"Â GÃ¶stericiler, "Ahed Temimi ve bÃ¼tÃ¼n siyasi tutsaklar serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n", "Filistin'de kadÄ±nlar ve kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlar direniÅŸe Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ediyorlar" ve "Ã–zgÃ¼r Ahed, Ã¶zgÃ¼r Filistin" dÃ¶vizleri taÅŸÄ±dÄ±lar. GÃ¶sterinin organizatÃ¶rleri tarafÄ±ndan daÄŸÄ±tÄ±lan basÄ±n bildirisinde ise Ä°srail'in Temimi'yi 19 AralÄ±k 2017'den bu yanan hukuksuz biÃ§imde tutuklu yargÄ±ladÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±ldÄ±. Bildiride, Ä°srail'deki diÄŸer tutuklu Ã§ocuklarÄ±n da durumu anlatÄ±lÄ±rken, Ã§ocuklarÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ±n sistematik bir ÅŸekilde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. "Filistinli cesur kÄ±z" olarak da bilinen Ahed, 2012 yÄ±lÄ±nda aÄŸabeyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ä°srail askerlerine karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi tavÄ±r nedeniyle Ä°stanbul'da "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼"ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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