10:05, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Ä°srail'den Ä°ran'a uyarÄ± mesajlarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tel Aviv yÃ¶netiminin, Avrupa Ã¼lkeleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ä°ran'a, LÃ¼bnan ve Suriye'deki faaliyetleriyle ilgili ciddi uyarÄ±lar iÃ§eren mesajlar gÃ¶nderdiÄŸi belirtildi.

Ä°srail Kanal 10 televizyonunun Ä°srailli ve AvrupalÄ± diplomatik kaynaklara dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberde, mesajlarÄ±n Almanya, Ä°ngiltere ve Fransa aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani ile mÃ¼steÅŸarÄ±na iletildiÄŸi, sÃ¶z konusu mesajlarda LÃ¼bnan'da fÃ¼ze ve silah fabrikasÄ±, Suriye'de ise askeri Ã¼s kurulmasÄ±yla ilgili ciddi uyarÄ±larda bulunulduÄŸu kaydedildi.

Haberde, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Siyasi ve GÃ¼venlik Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Genel Sekreteri Nicolas de Riviere'in iki hafta Ã¶nce Ä°ran'Ä±n Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ebu'l KasÄ±m Delfi'yi Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, Riviere'nin Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ de Ã¼st dÃ¼zey bir Ä°ranlÄ± yetkiliyi Ã§aÄŸÄ±rarak, Ä°srail'in mesajÄ±nÄ± ilettiÄŸi ifade edildi.

Ä°srail ordusundan Ã¶nceki gÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Suriye'de bulunan "Ä°ran hedeflerine" saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlerken jetlerinin uÃ§aksavar ateÅŸiyle hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve bir F-16'nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirilmiÅŸti.

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