Ä°srail'den Ä°ran'a uyarÄ± mesajlarÄ±

Tel Aviv yÃ¶netiminin, Avrupa Ã¼lkeleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ä°ran'a, LÃ¼bnan ve Suriye'deki faaliyetleriyle ilgili ciddi uyarÄ±lar iÃ§eren mesajlar gÃ¶nderdiÄŸi belirtildi.
Ä°srail Kanal 10 televizyonunun Ä°srailli ve AvrupalÄ± diplomatik kaynaklara dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberde, mesajlarÄ±n Almanya, Ä°ngiltere ve Fransa aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani ile mÃ¼steÅŸarÄ±na iletildiÄŸi, sÃ¶z konusu mesajlarda LÃ¼bnan'da fÃ¼ze ve silah fabrikasÄ±, Suriye'de ise askeri Ã¼s kurulmasÄ±yla ilgili ciddi uyarÄ±larda bulunulduÄŸu kaydedildi.
Haberde, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Siyasi ve GÃ¼venlik Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Genel Sekreteri Nicolas de Riviere'in iki hafta Ã¶nce Ä°ran'Ä±n Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ebu'l KasÄ±m Delfi'yi Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, Riviere'nin Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ de Ã¼st dÃ¼zey bir Ä°ranlÄ± yetkiliyi Ã§aÄŸÄ±rarak, Ä°srail'in mesajÄ±nÄ± ilettiÄŸi ifade edildi.
Ä°srail ordusundan Ã¶nceki gÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Suriye'de bulunan "Ä°ran hedeflerine" saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlerken jetlerinin uÃ§aksavar ateÅŸiyle hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve bir F-16'nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirilmiÅŸti.
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Cammu KeÅŸmir'de Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada Hint milis gÃ¼cÃ¼ kampÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da bir silahlÄ± milis Ã¶ldÃ¼
Ä°srail hapishane idaresi yaklaÅŸÄ±k bir ay sonra hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak olan Åžeyh Salah'Ä±n hÃ¼cre cezasÄ±nÄ±n 6 ay daha uzatÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, hava savunma sistemine ait geliÅŸtirilmiÅŸ yeni bir fÃ¼zenin testinin bugÃ¼n Kazakistan'Ä±n SarÄ±-Åžagan askeri poligonunda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian, baÅŸkent BaÄŸdat'ta DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°brahim el-Caferi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetinin GiriÅŸk ilÃ§esinde Taliban Ã¼yeleriyle polis arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 16 polis hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°ran'da kuÅŸ gribi tehlikesi nedeniyle 25 milyon kÃ¼mes hayvanÄ±nÄ±n itlaf edildiÄŸi bildirildi.
Kazakistan Milli Ekonomi BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± BekeÅŸev, "GeÃ§en yÄ±l 2016 yÄ±lÄ±na gÃ¶re dÄ±ÅŸ ticaret yÃ¼zde 25,1 artarak, 69,5 milyar dolar oldu" dedi
MÄ±sÄ±r'Ä±n 2018 Sina Operasyonu Ã§erÃ§evesinde 60 hedef imha edildi, 12 terÃ¶rist de etkisiz hale getirildi
Irak Temsilciler Meclisi GÃ¼venlik ve Savunma Komitesi BaÅŸkanÄ± Zamili, "KerkÃ¼k'te TÃ¼rkmenleri Ã¶ldÃ¼renlerin ve kentteki gÃ¼venliÄŸi bozan Ã§etelerin tÃ¼m isim ve diÄŸer bilgileriyle nerede kaldÄ±klarÄ±na dair malumatlar elimizde." dedi.
Ã–zbekistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abdulaziz Kamilov'un Ä°ran, Hindistan ve Pakistan'Ä± ziyaret edeceÄŸi bildirildi
Azerbaycan Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Ãœyesi PaÅŸayeva, "Almanya parlamentosunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ fularlarÄ± takÄ±ldÄ±. Avrupa Ã§ok iki yÃ¼zlÃ¼. TerÃ¶rle mÃ¼cadeleden bahsediyorsanÄ±z nerede olursa olsun yanÄ±nda durmanÄ±z gerekir." dedi.
Suriyeli aktivistler, Esad rejiminin abluka altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da iÅŸlediÄŸi suÃ§lara dikkati Ã§ekmek iÃ§in "Guta'yÄ± KurtarÄ±n" kampanyasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD destekli SDG adÄ±nÄ± kullanan PYD/PKK unsurlarÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n diÄŸer bÃ¶lgelerden Afrin'e kaydÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti
Ä°srail'in, Avrupa Ã¼lkeleri kanalÄ±yla Ä°ran'a ciddi uyarÄ±lar iÃ§eren mesajlar gÃ¶nderdiÄŸi bildirildi
Hollanda'nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam'da yaklaÅŸÄ±k yÃ¼z kiÅŸi Filistinli Temimi'ye destek gÃ¶sterisi yaptÄ±.
Almanya BaÅŸbakanÄ± ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Merkel, partisinin istikrarlÄ± bir hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ± iÃ§in bedel Ã¶dediÄŸini sÃ¶yledi.