10:14, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 1369'a yÃ¼kseldi





TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n bin 369 olduÄŸunu duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TSK tarafÄ±ndan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n bin 369 olduÄŸu bildirildi. 15 HEDEF Ä°MHA EDÄ°LDÄ° Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±yla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tlerine ait sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, mÃ¼himmat deposu ve silah mevzii olarak kullanÄ±lan 15 hedef imha edildi. Harekata katÄ±lan uÃ§aklar emniyetle Ã¼slerine dÃ¶nerken, bÃ¶lgeden elde edilen bilgilere gÃ¶re dÃ¼n 103 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirildi. BÃ¶ylece, harekatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± bin 369 oldu.Â

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