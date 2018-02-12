ABD Savunma Bakanı Mattis'den 'Afrin' itirafı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD destekli SDG adını kullanan PYD/PKK unsurlarının bir bölümünün diğer bölgelerden Afrin'e kaydığını belirtti.
Mattis, Avrupa seyahati sırasında gazetecilere DEAŞ’la mücadele konusunda açıklama yaptı ve soruları yanıtladı.
DEAŞ’a karşı mücadelenin Suriye’de devam ettiğini söyleyen Mattis, PYD/PKK’nın öncülüğünü yaptığı SDG içerisindeki bazı Kürtlerin Afrin’deki operasyonlar sebebiyle “dikkatlerinin dağıldığını” ve Afrin’e kaydığını belirtti.
Mattis şunları kaydetti:
“Ayrıca şu anda Afrin’de devam etmekte olan dikkati dağıtan bir durum var. Bu durum SDG içerisinde yüzdesi net olmamakla birlikte yüzde 50 veya daha azı ya da çoğunun dikkatini dağıtıyor, Kürt arkadaşlarının Afrin’de saldırı altında olduğunu görüyorlar ve bu da onların dikkatinin oraya kaymasına sebep oluyor. Bazı durumlarda ise bazı birlikler oraya (Afrin’e) kaydı.”
Mattis ayrıca, Türkiye'nin, sınırları içerisinde "silahlı ayaklanmanın" devam ettiği tek ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Suriye sınırlarına dair meşru güvenlik kaygıları var ve biz bunu zerre kadar inkar etmiyoruz." dedi.
Mattis, ister İsrail isterse Lübnan, Ürdün veya Türkiye olsun meşru güvenlik kaygıları taşıyan ülkelerin bu kaygılarını anladıklarını belirtti.
Pentagon daha önce bazı SDG unsurlarının kuvvet kaydırdığını dile getirmiş, ancak resmi bir ağızdan Afrin'e birliklerin kaydırıldığını belirtmemişti.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin hafta içinde Mattis'le Brüksel'de görüşmesi bekleniyor.
Cammu Keşmir'de çıkan çatışmada Hint milis gücü kampına düzenlenen saldırıda bir silahlı milis öldü
İsrail hapishane idaresi yaklaşık bir ay sonra hakim karşısına çıkacak olan Şeyh Salah'ın hücre cezasının 6 ay daha uzatılmasını talep etti
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemine ait geliştirilmiş yeni bir füzenin testinin bugün Kazakistan'ın Sarı-Şagan askeri poligonunda yapıldığını bildirdi
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, başkent Bağdat'ta Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi ile görüştü
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Girişk ilçesinde Taliban üyeleriyle polis arasında çıkan çatışmada 16 polis hayatını kaybetti
İran'da kuş gribi tehlikesi nedeniyle 25 milyon kümes hayvanının itlaf edildiği bildirildi.
Kazakistan Milli Ekonomi Bakanı Yardımcısı Bekeşev, "Geçen yıl 2016 yılına göre dış ticaret yüzde 25,1 artarak, 69,5 milyar dolar oldu" dedi
Mısır'ın 2018 Sina Operasyonu çerçevesinde 60 hedef imha edildi, 12 terörist de etkisiz hale getirildi
Irak Temsilciler Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Zamili, "Kerkük'te Türkmenleri öldürenlerin ve kentteki güvenliği bozan çetelerin tüm isim ve diğer bilgileriyle nerede kaldıklarına dair malumatlar elimizde." dedi.
Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'un İran, Hindistan ve Pakistan'ı ziyaret edeceği bildirildi
Azerbaycan Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Üyesi Paşayeva, "Almanya parlamentosunda terör örgütü fularları takıldı. Avrupa çok iki yüzlü. Terörle mücadeleden bahsediyorsanız nerede olursa olsun yanında durmanız gerekir." dedi.
Suriyeli aktivistler, Esad rejiminin abluka altındaki Doğu Guta'da işlediği suçlara dikkati çekmek için "Guta'yı Kurtarın" kampanyasını başlattı
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD destekli SDG adını kullanan PYD/PKK unsurlarının bir bölümünün diğer bölgelerden Afrin'e kaydığını itiraf etti
İsrail'in, Avrupa ülkeleri kanalıyla İran'a ciddi uyarılar içeren mesajlar gönderdiği bildirildi
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaklaşık yüz kişi Filistinli Temimi'ye destek gösterisi yaptı.
Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Merkel, partisinin istikrarlı bir hükümetin kurulması için bedel ödediğini söyledi.