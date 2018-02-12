10:30, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

CHP'de yeni MYK belli oldu



Foto: ArÅŸiv

CHP'de belli olan yeni MYK'da, Parti Ã–rgÃ¼tÃ¼nden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Tezcan, Genel SekreterliÄŸe ise HamzaÃ§ebi getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CHP'nin yeniÂ MYK'sÄ± belli oldu. Parti Ã–rgÃ¼tÃ¼nden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na BÃ¼lent Tezcan'Ä±n, Genel SekreterliÄŸe ise Akif HamzaÃ§ebi'nin getirildiÄŸi bildirildi. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin 36. OlaÄŸan KurultayÄ± sonrasÄ±nda birlikte gÃ¶rev yapacaÄŸÄ±Â Merkez YÃ¶netim Kurulu (MYK)Â Ã¼yelerini belirledi. CHP BasÄ±n Biriminden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 13 olan MYK Ã¼yesi sayÄ±sÄ±nÄ± 18'e Ã§Ä±kardÄ±. Parti Ã–rgÃ¼tÃ¼ ve Ã–rgÃ¼t YÃ¶netimi ile Parti SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revini BÃ¼lent Tezcan'a veren KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, BasÄ±nla Ä°liÅŸkiler ve Kurumsal Ä°letiÅŸimden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Tuncay Ã–zkan'Ä±, Halkla Ä°liÅŸkilerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ise Gamze AkkuÅŸ Ä°lgezdi'yi getirdi.



Partinin Genel SekreterliÄŸi iÃ§in Mehmet Akif HamzaÃ§ebi'yi gÃ¶revlendiren KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Bilgi ve Ä°letiÅŸim Teknolojilerinden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak Onursal AdÄ±gÃ¼zel'i atadÄ±. Â

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