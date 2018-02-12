10:42, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Suriyeli aktivistlerden 'Guta'yÄ± KurtarÄ±n' kampanyasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'deÂ BeÅŸÅŸarÂ EsadÂ rejiminin ablukasÄ±nda bulunanÂ DoÄŸu Guta'dakiÂ felakete dikkati Ã§ekmek iÃ§inÂ sosyal medyadaÂ bir kampanya daha baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Suriyeli aktivistler, baÅŸkent Åžam'da Esad rejimi ve destekÃ§ilerinin 5 yÄ±ldÄ±r ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'da yaÅŸanan insanlÄ±k krizine dikkat Ã§ekmek iÃ§in internet Ã¼zerinden yeni bir kampanya baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

#SaveGhouta (#Guta'yÄ±KurtarÄ±n) etiketiyle baÅŸlatÄ±lan kampanyaya destek veren sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±, "DoÄŸu Guta'daki Ã§ocuklarÄ±, hastalarÄ±, sivilleri kurtarÄ±n", "Guta'yÄ± Esed'den kurtarÄ±n", "Katliamlar devam ediyor, Guta'yÄ± KurtarÄ±n" mesajlarÄ±nÄ± yazdÄ±.

Aktivistler, daha Ã¶nce de DoÄŸu Guta'daki kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ±na ve savaÅŸ maÄŸduru Ã§ocuklara dikkat Ã§ekmek iÃ§in benzer kampanyalar dÃ¼zenlemiÅŸti.

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸti. Ancak Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esad rejimi, geÃ§en yÄ±lÄ±n nisan ayÄ±ndan itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rarak son aylarda saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi.

Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanser hastasÄ±. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± verdiÄŸi yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybetti.

YaklaÅŸÄ±k 400 bin nÃ¼fuslu DoÄŸu Guta'ya son 47 gÃ¼nde, Esad rejimi ve zaman zaman Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larda en az 539 sivil Ã¶ldÃ¼, 2 binden fazla sivil yaralandÄ±.