10:49, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Hakkari'de polis aracÄ± kaza yaptÄ±: 1 ÅŸehit, 2 yaralÄ±





Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esinde devriye gezen ekibin bulunduÄŸu aracÄ±n zÄ±rhlÄ± araca Ã§arpmasÄ± sonucu bir polis ÅŸehit oldu, 2 polis yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkari'ninÂ YÃ¼ksekovaÂ ilÃ§esinde devriye gezen ekibin bulunduÄŸu aracÄ±n zÄ±rhlÄ± araca Ã§arpmasÄ± sonucu bir polisÂ ÅŸehitÂ oldu, 2 polis yaralandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, devriye gezen polis aracÄ±, saÄŸanak nedeniyle kayganlaÅŸan yolda ilÃ§e giriÅŸindeki uygulama noktasÄ±nda bekleyen zÄ±rhlÄ± araca Ã§arptÄ±. Kazada ekip aracÄ±ndaki bir polis ÅŸehit oldu, iki polis yaralandÄ±. YaralÄ± polisler, ambulanslarla YÃ¼ksekova Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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