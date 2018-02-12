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10:49, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

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Hakkari'de polis aracÄ± kaza yaptÄ±: 1 ÅŸehit, 2 yaralÄ±
Hakkari'de polis aracÄ± kaza yaptÄ±: 1 ÅŸehit, 2 yaralÄ±

Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esinde devriye gezen ekibin bulunduÄŸu aracÄ±n zÄ±rhlÄ± araca Ã§arpmasÄ± sonucu bir polis ÅŸehit oldu, 2 polis yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakkari'ninÂ YÃ¼ksekovaÂ ilÃ§esinde devriye gezen ekibin bulunduÄŸu aracÄ±n zÄ±rhlÄ± araca Ã§arpmasÄ± sonucu bir polisÂ ÅŸehitÂ oldu, 2 polis yaralandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, devriye gezen polis aracÄ±, saÄŸanak nedeniyle kayganlaÅŸan yolda ilÃ§e giriÅŸindeki uygulama noktasÄ±nda bekleyen zÄ±rhlÄ± araca Ã§arptÄ±.

Kazada ekip aracÄ±ndaki bir polis ÅŸehit oldu, iki polis yaralandÄ±.

YaralÄ± polisler, ambulanslarla YÃ¼ksekova Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.



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