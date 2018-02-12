GÃ¼ncelleme: 11:23, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Afrin'deki harekata yÃ¶nelik terÃ¶r propagandasÄ±na 666 gÃ¶zaltÄ±





Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen 474, protesto eylemlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 192 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±nÂ baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibarenÂ sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ±yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen 474,Â protestoÂ eylemlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 192 kiÅŸininÂ gÃ¶zaltÄ±naÂ alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â Â

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