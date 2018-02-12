11:34, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Tillerson'Ä±n Ankara'ya geleceÄŸi gÃ¼n belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerindeki kritik sÃ¼reÃ§te, TÃ¼rkiye ABD'den Ã¶nemli bir ismi aÄŸÄ±rladÄ±. ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± korgeneral Herbert Raymond McMaster Ä°stanbul'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n ile bir araya geldi.Â



CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilenen bilgiye gÃ¶re gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, McMaster-KalÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde masada Afrin HarekatÄ±, Washington yÃ¶netiminin YPG politikasÄ± ve olasÄ± MÃ¼nbiÃ§ HarekatÄ± vardÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ikili iliÅŸkileri olumsuz etkileyen konular ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir biÃ§imde ele alÄ±ndÄ±.Â



TerÃ¶rizmin her Ã§eÅŸidiyle ortak mÃ¼cadelenin geliÅŸtirilmesinin yollarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye ve ABD'nin uzun vadeli stratejik ortaklÄ±k iliÅŸkileri teyit edildi.

TÄ°LLERSON'LA NELER KONUÅžULACAK?Â

Ä°ki Ã¼lkenin Ã¶ncelik ve hassasiyetleri konusunda da gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunuldu. TÃ¼rkiye, ABD'den Ã¼st dÃ¼zey bir ismi daha aÄŸÄ±rlamaya hazÄ±rlanÄ±yor.Â



ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ankara'ya gelecek. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek olan Tillerson'Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan da kabul edilmesi bekleniyor.



ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'Ä±n Ankara temaslarÄ±nda ana gÃ¼ndem maddesi Zeytin DalÄ± HarekatÄ± olacak. ABD, operasyonun MenbiÃ§'e uzanmamasÄ±nÄ± istiyor. TÃ¼rkiye ise YPG'yi MenbiÃ§'ten temizlemekte kararlÄ±.Â



GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in formÃ¼llerin konuÅŸulacaÄŸÄ± belirtiliyor. Tillerson'a, YPG'ye verilen silahlar konusundaki rahatsÄ±zlÄ±k da iletilecek.