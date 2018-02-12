Kars'ta sergilenen 40 kiloluk dinozor fosiline yoÄŸun ilgi

Kars Arkeoloji MÃ¼zesi'nde Paleolitik dÃ¶nem eserlerinden taÅŸ el baltalarÄ±, dinozor kemiÄŸi, eski TunÃ§ Ã‡aÄŸÄ±'na ait madeni eserler, Urartu dÃ¶neminden sikkeler, Roma ve Bizans, HristiyanlÄ±k ve SelÃ§uklu dÃ¶nemlerine ait eserler, zahire kÃ¼pleri ile taÅŸ eserler gibi binlerce eser sergileniyor.
MÃ¼zede yerli ve yabancÄ± ziyaretÃ§iler en Ã§ok, Tirinazor dinozoruna ait ayak bilek kemiÄŸi fosiline ilgi gÃ¶steriyor.
Kars'Ä±n Akyaka ilÃ§esi Demirkent kÃ¶yÃ¼nde 1989 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan kazÄ±da ortaya Ã§Ä±karÄ±lan ayak bilek kemiÄŸi fosilinin, 65 milyon yÄ±l Ã¶nce yaÅŸamÄ±ÅŸ, 3'Ã¼ncÃ¼ dÃ¶nem olarak bilinen Tirinazor grubundan dinozora ait olduÄŸu tespit edildi.
Kars MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Necmettin Alp, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mÃ¼zelerindeki en eski eserlerden birinin dinozor fosili olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Bu fosile iliÅŸkin bilgi veren Alp, "Fosil, yaklaÅŸÄ±k 65 milyon yÄ±l Ã¶nce jeolojik dÃ¶nemlerde yaÅŸayan ve 3. dÃ¶nem Tirinazor olarak isimlendirilen otÃ§ul bir dinozor. Dinozorun bilek kemiÄŸi yaklaÅŸÄ±k 40 kilogram ve 1989 yÄ±lÄ±nda Akyaka'nÄ±n Kalkankale kÃ¶yÃ¼nde Ã§obanlarca bulundu." dedi.
Alp, sÃ¶z konusu dinozor kemiÄŸinin yÄ±llardÄ±r mÃ¼zede sergilendiÄŸini ifade ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bulunan bilek kemiÄŸi iÃ§in mÃ¼zemize haber verildi, orada bir kurtarma kazÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Dinozor fosil kemiÄŸi ve diÄŸer parÃ§alar kurtarma kazÄ±sÄ±nda alÄ±narak mÃ¼zeye getirildi ve o tarihten beri de sergileniyor. DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'ndeki mÃ¼zelerin hiÃ§birinde bu Ã¶zellikte bir fosil yok. Dinozor kemiÄŸi, mÃ¼zemizin Ã¶nemli unsurlarÄ±ndan biri. Gelen ziyaretÃ§iler bu fosili ilgiyle takip ediyor, soruyor, geliÅŸ yerini merak ediyor. Bu da mÃ¼zemize cazibe kazandÄ±rÄ±yor."
ZiyaretÃ§ilerden AyÅŸe Ocak, ilk defa Kars'a geldiÄŸini ve dinozor kemiÄŸiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Kars tarihiyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir ÅŸehir. Dinozor kalÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± ilk defa burada gÃ¶rdÃ¼m. Dinozorun memleketi Amerika ve bunlardan orada Ã§ok Ã§eÅŸit var ancak burada gÃ¶rmek bizleri mutlu etti." diye konuÅŸtu.
Ä°stabul'dan gelen Mahir BÃ¼kÃ¼ÅŸoÄŸlu da bir dinozorun kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alarÄ±nÄ± ilk defa bu kadar yakÄ±ndan gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatarak, "Dinozor kemiÄŸini ilk defa gÃ¶rdÃ¼m ve Ã§ok ilgimi Ã§ekti, daha Ã¶nce dinozorlarÄ± belgesellerden duyuyorduk. DinozorlarÄ±n Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerde bulunmuÅŸ kalÄ±ntÄ±larÄ± var, dÃ¼nyanÄ±n her yerinde olduklarÄ± kesin." dedi.
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DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde Kars Arkeoloji MÃ¼zesi'nde sergilenen, 65 milyon yÄ±l Ã¶nce yaÅŸamÄ±ÅŸ Tirinazor grubundan dinozora ait 40 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki ayak bilek kemiÄŸi fosili yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor.
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