12:31, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

PaÅŸayeva'dan BatÄ±'ya Afrin eleÅŸtirisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AzerbaycanÂ MilletvekiliÂ ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Ãœyesi Ganire PaÅŸayeva,Â TÃ¼rk-MÃ¼slÃ¼manÂ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n birbirine sahip Ã§Ä±kmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Bu coÄŸrafyada yeni birÂ Ã‡anakkale'denÂ geÃ§iyoruz. Bunun tek Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktasÄ±Â birlikÂ olmak ve genÃ§ nesillerimizi doÄŸru yetiÅŸtirmemiz." dedi.

PaÅŸayeva, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n TÃ¼rkiye'ninÂ haklÄ± mÃ¼cadelesi olduÄŸunu dile getirdi.

TÃ¼rkiye'nin yÄ±llarca terÃ¶rle mÃ¼cadele ettiÄŸini anÄ±msatan PaÅŸayeva, "Bu PKK Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n ismini farklÄ± bÃ¶lgelerde deÄŸiÅŸtirseniz ne olur, bu zihniyet aynÄ± zihniyettir. Bunlar PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kollarÄ±dÄ±r. Suriye'de, Irak'ta, farklÄ± bÃ¶lgelerde de var. TÃ¼rkiye yÄ±llarca bunlarla mÃ¼cadelede binlerce ÅŸehit verdi, binlerce insanÄ±mÄ±z katledildi. O yÃ¼zden TÃ¼rkiye, haklÄ± bir mÃ¼cadele veriyor." ifadelerini kullandÄ±.

PaÅŸayeva, terÃ¶rÃ¼n insanlÄ±k dÃ¼ÅŸmanÄ± olduÄŸunu, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± mÃ¼cadele etmenin insanlÄ±ÄŸÄ±n yanÄ±nda durmak anlamÄ±na geldiÄŸini vurgulayarak, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"O yÃ¼zden Afrin harekatÄ± TÃ¼rkiye'nin hakkÄ±dÄ±r. BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) ve uluslararasÄ± kararlarla TÃ¼rkiye'nin, sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n ve sÄ±nÄ±rlarÄ±nda yaÅŸayan insanlarÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in Afrin'de terÃ¶rle mÃ¼cadele etmesi hukukudur. BatÄ± da ve Avrupa da bunu Ã§ok iyi biliyor ancak iÅŸin Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼ tarafÄ± odur ki bazÄ± Avrupa Ã¼lkeleri, TÃ¼rkiye'nin mÃ¼cadelesine deÄŸil terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine destek veriyor. Ã–rgÃ¼tlere politik, mali, silah desteÄŸi veriyor, bunlarÄ±n hepsini biliyoruz. Biz, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde (AKPM) konuÅŸmamÄ±zda bu desteklerden vazgeÃ§melerini sÃ¶yledik. TerÃ¶rÃ¼ nerede olursa olsun lanetlediÄŸimizi, bize karÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da aynÄ± beklenti iÃ§inde olduÄŸumuzu belirttik."

Avrupa Ã¼lkelerinin geliÅŸen olaylarÄ± gÃ¶rmezden geldiÄŸini, hatta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ destekleyen aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan PaÅŸayeva, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Almanya parlamentosunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ fularlarÄ± takÄ±ldÄ±. Avrupa Ã§ok iki yÃ¼zlÃ¼. TerÃ¶rle mÃ¼cadeleden bahsediyorsanÄ±z nerede olursa olsun yanÄ±nda durmanÄ±z gerekir. 'TerÃ¶r, TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± olursa biz yokuz ama TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± bizim yanÄ±mÄ±zda olun.' yaklaÅŸÄ±mÄ± doÄŸru deÄŸil. Bu yaklaÅŸÄ±mla terÃ¶rle mÃ¼cadele olmaz. Biz bunu HocalÄ±'da, KaradaÄŸ'da yaÅŸadÄ±k. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§aÄŸrÄ±lara raÄŸmen Ã¶ldÃ¼rÃ¼lenler TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlar olunca Avrupa Ã¼lkelerinin, baÅŸka zamanlarda insan haklarÄ± diyen devletlerin hiÃ§ sesi Ã§Ä±kmadÄ±. Åžimdi aynÄ± ÅŸey TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± yapÄ±lÄ±yor. TÃ¼rkiye, terÃ¶rle mÃ¼cadele ediyor ama maalesef destek yok."

"DOÄžRULARI ANLATMAMIZ LAZIM"

PaÅŸayeva, Azerbaycan adÄ±na her zaman TÃ¼rkiye'nin mÃ¼cadelesinin yanÄ±nda yer aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, desteklerini uluslararasÄ± arenada da sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini belirtti.

TÃ¼rkiye aleyhine terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda algÄ± operasyonu yapmak isteyenlere karÅŸÄ± diasporalara Ã§aÄŸrÄ±da bulunan PaÅŸayeva, "FarklÄ± Ã¼lkelerde bizim insanlarÄ±mÄ±z var. Fransa'da sayÄ±mÄ±z yarÄ±m milyon, Almanya'da sayÄ±mÄ±z 3 milyondan fazla, sadece TÃ¼rkiye'den gidenleri sÃ¶ylemiyorum. TÃ¼rkiye, Azerbaycan ve diÄŸer TÃ¼rk devletlerinden MÃ¼slÃ¼manlarÄ± da katarsak rakam daha da artar. Her Avrupa Ã¼lkesinde on binlerce insanÄ±mÄ±z var. OnlarÄ±n da o Ã¼lkelerde algÄ± operasyonlarÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadele yapmalarÄ± lazÄ±m. DoÄŸrularÄ± anlatmalarÄ± ve savunmalarÄ± lazÄ±m." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

AlgÄ± operasyonlarÄ±na karÅŸÄ± aktif ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden PaÅŸayeva, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"TÃ¼rkiye Ã¼zerine yapÄ±lan operasyonlarÄ±n sebebi, TÃ¼rk-MÃ¼slÃ¼man dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kalesi olmasÄ±ndan kaynaklanÄ±yor. AyrÄ±ca TÃ¼rkiye'nin, MÃ¼slÃ¼man coÄŸrafyalardaki konularÄ± sahiplenmesi de bunda etkili. TÃ¼rkiye daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olursa sahiplenme daha da kuvvetli olacak. O yÃ¼zden TÃ¼rkiye'nin zayÄ±flamasÄ±nÄ± istiyorlar. Biz Azerbaycan olarak 'TÃ¼rkiye'nin gÃ¼cÃ¼ bizim gÃ¼cÃ¼mÃ¼zdÃ¼r.' diyoruz. Kuzey Kafkasya'daki gÃ¼cÃ¼mÃ¼z de sizin gÃ¼cÃ¼nÃ¼zdÃ¼r. TÃ¼rkiye burada gÃ¼Ã§lÃ¼yse biz hepimiz daha gÃ¼Ã§lÃ¼yÃ¼z demektir. O yÃ¼zden bu bilinÃ§ iÃ§erisinde birbirimizi daha Ã§ok sahiplenmemiz lazÄ±m."

"Ä°SLAM DÃœNYASININ TÃœRKÄ°YE'NÄ°N YANINDA DURMASI GEREK"

"HocalÄ± katliamÄ±nda Ermenistan'a Hristiyan dÃ¼nyasÄ± Ã§ok destek oldu. MÃ¼slÃ¼man dÃ¼nyasÄ± o zaman Azerbaycan'Ä±n yanÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ durabilseydi bu kadar acÄ± yaÅŸanmayacaktÄ±." diyen PaÅŸayeva, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n, bugÃ¼n mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼ten TÃ¼rkiye'nin yanÄ±nda durmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

PaÅŸayeva, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ± durumunda MÃ¼slÃ¼man dÃ¼nyasÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±ya girdiÄŸinde TÃ¼rkiye'nin onlara destek olacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"TÃ¼rk-MÃ¼slÃ¼man dÃ¼nyasÄ±nÄ±n artÄ±k uyanmasÄ±, birbirine daha Ã§ok sahip olmasÄ± gerekir. Bu coÄŸrafyada birbirimize daha Ã§ok sahip olmamÄ±z gerekir Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§ifte standart zihniyetleri bitmeyecek. GÃ¼Ã§lÃ¼ olursak haklÄ± mÃ¼cadelemizi daha iyi yapabiliriz. Her ÅŸey gÃ¼Ã§ ve birlikten geÃ§er. Ã‡anakkale'de birlik olduk, kazandÄ±k. Ä°stiklal mÃ¼cadelesinde birlik olduk kazandÄ±k. Ermeni Ã§eteleri BakÃ¼ ve Azerbaycan'Ä±n bazÄ± bÃ¶lgelerinde soykÄ±rÄ±m ve katliam yaparken birlik olduk kazandÄ±k. Birlik olduÄŸumuzda daha gÃ¼Ã§lÃ¼ oluruz. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ± birlik ruhuyla bÃ¼yÃ¼teceÄŸiz. Bu coÄŸrafyada yeni bir Ã‡anakkale'den geÃ§iyoruz. Bunun tek Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktasÄ± birlik olmak ve genÃ§ nesillerimizi doÄŸru yetiÅŸtirmemiz."

PaÅŸayeva son olarak, Allah'a MehmetÃ§ikleri korumasÄ± iÃ§in dua etti.