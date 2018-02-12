12:39, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Ã–zbek DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Hindistan ve Pakistan'Ä± ziyaret edecek





Ã–zbekistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abdulaziz Kamilov'un Ä°ran, Hindistan ve Pakistan'Ä± ziyaret edeceÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã–zbekistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n basÄ±n servisi Cumartesi gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Ã¼lke DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abdulaziz Kamilov'un Ä°ran, Hindistan ve Pakistan'Ä± ziyaret edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Ã–zbekistanâ€™Ä±n bu Ã¼lkeler ile ikili iliÅŸleri yanÄ±nda bÃ¶lgesel konularda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacaÄŸÄ± belirtildi. Taraflar ayrÄ±ca TaÅŸkent'te Mart ayÄ±nda yapÄ±lacak Afganistan sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne ait "BarÄ±ÅŸ sÃ¼reci, gÃ¼venlik alanÄ±nda iÅŸbirliÄŸi ve bÃ¶lgesel iÅŸbirliÄŸi" konulu uluslararasÄ± konferansta hazÄ±rlÄ±klar konusunu da gÃ¶rÃ¼ÅŸecekler. Ã–zbek lider Åževket Mirziyayev, bu konferansa TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸanâ€™da teklif etmiÅŸti.

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