12:49, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

'KerkÃ¼k'te TÃ¼rkmenleri Ã¶ldÃ¼renlerin bilgileri elimizde'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak Temsilciler Meclisi GÃ¼venlik ve Savunma Komitesi BaÅŸkanÄ± Hakim el-Zamili, KerkÃ¼k kentinde, son aylarda suikasta kurban giden TÃ¼rkmenlere saldÄ±ranlarÄ±n isim ve diÄŸer tÃ¼m bilgilerinin BaÄŸdat'taki merkezi yÃ¶netimin elinde bulunduÄŸu belirtti.

BaÅŸkan Zamili, konuyla ilgili sorularÄ± cevapladÄ±.

"KerkÃ¼k'te daha Ã¶nce de (16 Ekim Ã¶ncesi) belirli bir taraftan Arap ve TÃ¼rkmenlere suikast giriÅŸimleri, dÄ±ÅŸlanma ve saygÄ±sÄ±zlÄ±k vardÄ±." diyen Zamili, KerkÃ¼k, Tuzhurmatu ve diÄŸer tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerdeki gÃ¼venliÄŸin merkezi yÃ¶netim tarafÄ±ndan ele geÃ§irilmesiyle, bu durumdan zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nen taraflarÄ±n bulunduÄŸu dile getirdi.

"Ã–ZELLÄ°KLE TÃœRKMENLERÄ° HEDEF ALMAYA BAÅžLADILAR"

Zamili, "Bunlar, KerkÃ¼k ve civarÄ±ndaki bÃ¶lgelerde gÃ¼venliÄŸi bozmaya kalkÄ±ÅŸarak, suikast ve kaÃ§Ä±rma eylemlerinde bulunuyor. Bunlar Ã¶zellikle de TÃ¼rkmenleri hedef almaya baÅŸladÄ±lar." ifadelerini kullandÄ±.

KerkÃ¼k'te Ã§ok sayÄ±da TÃ¼rkmen'in saldÄ±rÄ±ya kurban gittiÄŸini ve kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Hakim Zamili, "Ortak Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ±, bununla ilgili geniÅŸ Ã§aplÄ± inceleme baÅŸlattÄ±. TÃ¼rkmenleri Ã¶ldÃ¼renlerin ve kentteki gÃ¼venliÄŸi bozan Ã§etelerin tÃ¼m isim ve diÄŸer bilgileriyle nerede kaldÄ±klarÄ±na dair malumatlar elimizde ve komutanlÄ±kta da bulunuyor. GÃ¼venliÄŸi saÄŸlayana kadar bu incelemeler ve onlara karÅŸÄ± operasyonlar devam edecek." diye konuÅŸtu.

Zamili, KerkÃ¼k'te gÃ¼venliÄŸi bozanlarÄ±n kimliklerine dair ise ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"KerkÃ¼k'te gÃ¼venliÄŸi bozmak isteyenler, DEAÅž sonrasÄ± yeni isimlerle ortaya Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bunlar, Beyaz BayraklÄ±lar, Ensaru'l Ä°slam, devrik Irak lideri Saddam HÃ¼seyin'in YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°zzet Duri tarafÄ±ndan kurulan NakÅŸibendi Hareketi ve Baas kalÄ±ntÄ±larÄ± gibi gruplar. Ancak bÃ¶lgelerdeki halk bunlarÄ± kabul etmiyor. DEAÅž'Ä±n bir daha yeni adlandÄ±rmayla ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± kimse istemiyor. BunlarÄ± kucaklayacak kimse de yok ancak bazÄ± uluslararasÄ± istihbarat servisleri Irak'taki gÃ¼venliÄŸi bozmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ve ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar (gayrimeÅŸru referandumu destekleyen milisler) bunlarÄ± destekliyor."