Kazakistan'ın dış ticareti yüzde 25 arttı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kazakistan Milli Ekonomi Bakanı Yardımcısı Baurjan Bekeşev, geçen yıl dış ticaretin 2016 yılına göre yüzde 25,1 artarak, 69,5 milyar doları oluşturduğunu söyledi.
Bekeşev, Kazmedia binasında düzenlenen basın toplantıda yaptığı konuşmada, ülkenin dış ticaretinde olumlu dinamiğin kaydedildiğini belirterek, “Geçen yıl 2016 yılına göre dış ticaret yüzde 25,1 artarak, 69,5 milyar dolar oldu.” dedi.
Ülkenin dış ticaret yapısının değiştiğine işaret eden Bekeşev, ihracatta petrol dışı malların payının arttığını, yeni ürünlerin ortaya çıktığını ve bu malların dünyanın kilit piyasalarına satıldığını aktardı.
Bekeşev, geçen yıl ihracatın 43,1 milyar doları, ithalatın da 26,384 milyar doları oluşturduğuna dikkati çekerek, “İhracatta petrol dışı ürünler yüzde 22,1 arttı. Kazakistan 14 milyar dolardan fazla petrol dışı ürün ihraç etti.” diye konuştu.
Kazakistan’ın, Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) üyeliğinin dış ticareti olumlu etkilediğinin altını çizen Bekeşev, 2017 yılında Kazakistan'ın AEB ülkeleriyle olan ticaret hacminin yüzde 28 artarak, 15,6 milyar dolar olduğunu, ihracatın yüzde 31, ithalatın ise yüzde 27 arttığını kaydetti.
Bekeşev, AEB çerçevesinde yapılan karşılıklı ticari anlaşmalar sayesinde üçüncü ülke piyasalarına erişimin sağlandığını ifade ederek, geçen yıl yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması sayesinde Viyetnam’a ihracatın 25 kat artarak, 274 milyon doları oluşturduğunu aktardı.
İran ile serbest ticaret anlaşması ve Çin ile ticari ekonomik işbirliği anlaşmasının yapılmasına ilişkin görüşmelerin sona erdiğini belirten Bekeşev, şöyle konuştu:
“Bu anlaşmalar söz konusu ülkelere ihracat hacminin artmasını sağlayacak. Çin ile yapılacak ticari ekonomik işbirliği anlaşması karşılıklı ticaretin artması için verimli ortamın oluşturulmasına yöneliktir. Ayrıca bu anlaşma bariyerlerin tespit edilmesi, karşılıklı ticaretin artması için bilgi değişim aracı olmalı. İran ile 3 yıllık süreyle geçici anlaşma imzalamayı planlıyoruz. Bu çerçevede AEB ürünlerinin İran pazarına erişim imkanlarının iyileştirilmesi planlanıyor.”
Bekeşev, serbest ticaret bölgelerinin oluşturulması konusunda İsrail, Sırbistan ve Hindistan ile görüşmeleri sürdürdüklerini sözlerine ekledi.
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Kazakistan Milli Ekonomi Bakanı Yardımcısı Bekeşev, "Geçen yıl 2016 yılına göre dış ticaret yüzde 25,1 artarak, 69,5 milyar dolar oldu" dedi
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