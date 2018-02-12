13:00, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Ä°ran'da 25 milyon kÃ¼mes hayvanÄ± itlaf edildi





Ä°ran'da kuÅŸ gribi tehlikesi nedeniyle 25 milyon kÃ¼mes hayvanÄ±nÄ±n itlaf edildiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran Ä°ÅŸÃ§i Haber AjansÄ± ILNA'ya konuÅŸan Tahran Tavuk ve YumurtacÄ±lar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± NasÄ±r Nebipur, Ã¼lkede ortaya Ã§Ä±kan son kuÅŸ gribi vakalarÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 25 milyon kÃ¼mes hayvanÄ±nÄ±n itlaf edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Nebipur, "YaklaÅŸÄ±k 25 milyon tavuk, yani Ã¼lkedeki kÃ¼mes hayvanlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 40'Ä± halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korunmasÄ± amacÄ±yla itlaf edildi." dedi. KÃ¼mes hayvanlarÄ± arasÄ±nda kuÅŸ gribinin yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Nebipur, bu durumun yumurta Ã¼retimini azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dolayÄ±sÄ±yla fiyatlarÄ± da olumsuz etkilediÄŸini ifade etti. KuÅŸ gribi nedeniyle milyonlarca kÃ¼mes hayvanÄ±nÄ± itlaf etmek zorunda kalan ve yumurta Ã¼retiminde ciddi sorunlar yaÅŸayan Ä°ran, TÃ¼rkiye'den haftada yaklaÅŸÄ±k 50 tÄ±r yumurta ihraÃ§ ediyor. DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ verilerine gÃ¶re, 2003-2018 yÄ±llarÄ±nda dÃ¼nya genelinde 454 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an H5N1 olarak da bilinen kuÅŸ gribi, gÃ¶Ã§men kuÅŸlardan yerli kanatlÄ±lara onlardan da insanlara geÃ§iyor.

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