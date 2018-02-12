13:06, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Afganistan'da meydana gelen Ã§atÄ±ÅŸmada 16 polis Ã¶ldÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetinin GiriÅŸk ilÃ§esinde Taliban Ã¼yeleriyle polis arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 16 polis hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetinin GiriÅŸk ilÃ§esinde TalibanÂ Ã¼yeleriyleÂ polis arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 16 polisin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Helmand ValiliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Zuvak, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Taliban Ã¼yelerinin, GiriÅŸk'teki polis karakoluna saldÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ã‡atÄ±ÅŸmada 16 polisinÂ hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiniÂ ifade eden Zuvak, Taliban'Ä±n da kayÄ±p verdiÄŸini ancak sayÄ±sÄ±nÄ±n bilinmediÄŸini sÃ¶yledi. AdÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir polis yetkilisi ise saldÄ±rÄ±nÄ±n, Taliban ile baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Ã¼Ã§ polisin dÃ¼zenlediÄŸini iddia etti.

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