DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:04, 12 Åžubat 2018 Pazartesi
GÃ¼ncel
13:20, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
HDP'li Pervin Buldan hakkÄ±nda iddianame
HDP'li Pervin Buldan hakkÄ±nda iddianame

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Buldan hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca iddianame hazÄ±rlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca,Â HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin BuldanÂ hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan iddianame hazÄ±rlandÄ±. Ä°ddianamede, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'nÄ±n talimatlarÄ± doÄŸrultusunda hareket ettiÄŸi belirtilen Buldan'Ä±n, 5 yÄ±ldan 10 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Ahmet AkÃ§a tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, Buldan'Ä±n farklÄ± tarihlerdeki eylemleri ve yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalara iliÅŸkin birÃ§ok cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalarÄ±n birleÅŸtirildiÄŸi bildirildi.

Milletvekili dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle suÃ§ tarihlerinde ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± ancak 2016'daki yasal dÃ¼zenlemeyle dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, soruÅŸturmalarÄ±n sÃ¶z konusu deÄŸiÅŸiklikten Ã¶nceki eylemlere iliÅŸkin olduÄŸu vurgulandÄ±.

Bu kapsamda, Buldan'Ä±n 9 Mart 2008, 21 Mart 2008, 26 KasÄ±m 2008, 29 Ocak 2009, 6 Mart 2009, 27 EylÃ¼l 2009, 27 Nisan 2009, 10 Temmuz 2010, 23 Mart 2011 ve 1 Temmuz 2015'teki eylemleri ve aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n, "PKK'nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼nde anlatÄ±mlar iÃ§erdiÄŸi kaydedildi.

Ä°ddianamede, Buldan'Ä±n silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'nÄ±n talimatÄ±yla hareket ettiÄŸi, aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n bunu destekler mahiyette olduÄŸu bildirildi.

Buldan'Ä±n, 1 Temmuz 2015'te bir ulusal televizyon kanalÄ±nda ''PKK bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ deÄŸildir.'' ÅŸeklinde beyanda bulunduÄŸu aktarÄ±lan iddianamede, "RÃ¶portajÄ±n genel iÃ§eriÄŸi itibarÄ±yla da Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± iÃ§eren konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." tespitine yer verildi.

BDP AydÄ±n Ovaeymir Belde TeÅŸkilatÄ±'nda 10 Temmuz 2010'daki toplantÄ±da Buldan'Ä±n, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± Abdullah Ã–calan'Ä± "barÄ±ÅŸ iÃ§in Ã§aba sarf eden birisi" olarak yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, ÅŸunlar ifade edildi:

"TerÃ¶ristleri 'gerilla gÃ¼Ã§leri' ÅŸeklinde nitelendirerek meÅŸru silahlÄ± gÃ¼Ã§ olan TÃ¼rk askeriyle aynÄ± nitelikte deÄŸerlendiren ifadeler kullandÄ±ÄŸÄ±, 21 Mart 2011'de BDP Ardahan Ä°l TeÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen nevruz kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada gerek PKK'yÄ± gerekse Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Ã–calan'Ä± Ã¶verek anadilde eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim haklarÄ±nÄ±n kabul edilmemesi halinde 30 yÄ±l daha savaÅŸÄ±n sÃ¼receÄŸini belirttiÄŸi, 25 Mart 2011'de DiyarbakÄ±r Belediye Konukevi Ã¶nÃ¼ndeki yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mÃ¼zahir internet sitelerinde duyurulan ve 'kahramanlÄ±k haftasÄ±' olarak nitelendirilen etkinliklere katÄ±larak PKK propagandasÄ± niteliÄŸinde faaliyette bulunduÄŸu tespit edilmiÅŸtir."

Ä°ddianamede, Buldan'Ä±n 27 EylÃ¼l 2009'daki konuÅŸmasÄ±nda da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'yÄ± yÃ¼celten ve Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ±nÄ± tek otorite kabul eden anlayÄ±ÅŸÄ± ortaya koyduÄŸu kaydedilerek, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan 5 yÄ±ldan 10 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.



Ä°lgili Konular HDP pervin buldan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
HDP'li Pervin Buldan hakkÄ±nda iddianame
HDP'li Pervin Buldan hakkÄ±nda iddianame

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Buldan hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca iddianame hazÄ±rlandÄ±
Kars'ta sergilenen 40 kiloluk dinozor fosiline yoÄŸun ilgi
Kars'ta sergilenen 40 kiloluk dinozor fosiline yoÄŸun ilgi

DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde Kars Arkeoloji MÃ¼zesi'nde sergilenen, 65 milyon yÄ±l Ã¶nce yaÅŸamÄ±ÅŸ Tirinazor grubundan dinozora ait 40 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki ayak bilek kemiÄŸi fosili yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor.
Tillerson'Ä±n Ankara'ya geleceÄŸi gÃ¼n belli oldu
Tillerson'Ä±n Ankara'ya geleceÄŸi gÃ¼n belli oldu

TÃ¼rkiye hafta sonu ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± McMaster'Ä± aÄŸÄ±rladÄ±. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson da perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ankara'da olacak.
Afrin'deki harekata yÃ¶nelik terÃ¶r propagandasÄ±na 666 gÃ¶zaltÄ±
Afrin'deki harekata yÃ¶nelik terÃ¶r propagandasÄ±na 666 gÃ¶zaltÄ±

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen 474, protesto eylemlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 192 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Makedonya BaÅŸbakanÄ± Zaev TÃ¼rkiye Makedonya'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k dostu
Makedonya BaÅŸbakanÄ± Zaev: TÃ¼rkiye Makedonya'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k dostu

Makedonya BaÅŸbakanÄ± Zaev, TÃ¼rkiye ile iliÅŸkiler hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulunurken, "TÃ¼rkiye, bizim en bÃ¼yÃ¼k dostlarÄ±mÄ±zdan biri." dedi.
Hakkari'de polis aracÄ± kaza yaptÄ± 1 ÅŸehit 2 yaralÄ±
Hakkari'de polis aracÄ± kaza yaptÄ±: 1 ÅŸehit, 2 yaralÄ±

Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esinde devriye gezen ekibin bulunduÄŸu aracÄ±n zÄ±rhlÄ± araca Ã§arpmasÄ± sonucu bir polis ÅŸehit oldu, 2 polis yaralandÄ±.
CHP'de yeni MYK belli oldu
CHP'de yeni MYK belli oldu

CHP'de belli olan yeni MYK'da, Parti Ã–rgÃ¼tÃ¼nden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Tezcan, Genel SekreterliÄŸe ise HamzaÃ§ebi getirildi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 1369'a yÃ¼kseldi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 1369'a yÃ¼kseldi

TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n bin 369 olduÄŸunu duyurdu
Afrin'e destek iÃ§in gÃ¶nderilen zÄ±rhlÄ± araÃ§lar Hatay'da
Afrin'e destek iÃ§in gÃ¶nderilen zÄ±rhlÄ± araÃ§lar Hatay'da

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen Ã§ok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± araÃ§ ve tank, Hatay'a geldi. AraÃ§larÄ±n, buradan da Afrin'e geÃ§eceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Gambiya CumhurbaÅŸkanÄ± Barrow TÃ¼rkiye'ye gelecek
Gambiya CumhurbaÅŸkanÄ± Barrow TÃ¼rkiye'ye gelecek

Barrow, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n davetlisi olarak 14 Åžubat'ta TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
KapÄ±kule'de 12 kilometrelik tÄ±r kuyruÄŸu
KapÄ±kule'de 12 kilometrelik tÄ±r kuyruÄŸu

KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, 12 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu
BozdaÄŸ'dan ABD'ye rest ArtÄ±k gelmeyin
BozdaÄŸ'dan ABD'ye rest: ArtÄ±k gelmeyin!

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "BazÄ± ABD askerleri, PYD'li terÃ¶ristlerle fotoÄŸraf paylaÅŸÄ±p, aÃ§Ä±klama yapÄ±yor. Bunlar, bizi tanÄ±mÄ±yor; aba altÄ±ndan sopa gÃ¶steriyor. TÃ¼rkiye, aba altÄ±ndan da Ã¼stÃ¼nden de sopa gÃ¶sterilecek bir Ã¼lke deÄŸildir" dedi.
Bursa'da teleferik seferleri iptal edildi
Bursa'da teleferik seferleri iptal edildi

Bursa-UludaÄŸ arasÄ±ndaki teleferik seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bugÃ¼n yapÄ±lamayacak
Murat Ãœlker STK'larla bir araya geldi
Murat Ãœlker, STK'larla bir araya geldi

YÄ±ldÄ±z Holding'in sahibi Murat Ãœlker, TÃ¼rkiye'nin Ã¶nde gelen STK'larÄ±nÄ±n yÃ¶neticilerini yemekli bir toplantÄ±da aÄŸÄ±rladÄ±.
KalÄ±n ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
KalÄ±n, ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek TÃ¼rkiye ve ABD'nin uzun vadeli stratejik ortaklÄ±k iliÅŸkilerini ve iki Ã¼lkenin Ã¶ncelik ve hassasiyetlerini ele aldÄ±
TÃ¼rkiye'den G KÄ±brÄ±s Rum yÃ¶netimine 'Akdeniz' tepkisi
TÃ¼rkiye'den G. KÄ±brÄ±s Rum yÃ¶netimine 'Akdeniz' tepkisi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "(Rum yÃ¶netiminin hidrokarbon faaliyetleri karÅŸÄ±sÄ±nda) DoÄŸu Akdeniz'de kendi kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdaki hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceÄŸimiz gibi, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ±na verdiÄŸimiz destek Ã§erÃ§evesinde Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti ile birlikte gerekli adÄ±mlarÄ± atmaya da kararlÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±

Haberler

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP'li Pervin Buldan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP'li Pervin Buldan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Buldan, Meclis aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± Ã¶ncesi tÃ¶rende Ä°stiklal MarÅŸÄ± okumadÄ±
Buldan Meclis aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± Ã¶ncesi tÃ¶rende Ä°stiklal MarÅŸÄ± okumadÄ±

HDP iki dÃ¶nem kuralÄ±nÄ± DemirtaÅŸ ve Buldan iÃ§in bozdu
HDP iki dÃ¶nem kuralÄ±nÄ± DemirtaÅŸ ve Buldan iÃ§in bozdu

HDP'li Buldan konuÅŸma yaparken fenalaÅŸtÄ±
HDP'li Buldan konuÅŸma yaparken fenalaÅŸtÄ±

Eski MÄ°T'Ã§iden BDP'li vekile hakaret
Eski MÄ°T'Ã§iden BDP'li vekile hakaret

BDP: Ã–calan'Ä±n sorgu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri provokasyon
BDP Ã–calan'Ä±n sorgu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri provokasyon

HDP kongresi nedeniyle Ankara'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak
HDP kongresi nedeniyle Ankara'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak

HDP'li Ferhat EncÃ¼'nÃ¼n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
HDP'li Ferhat EncÃ¼'nÃ¼n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 