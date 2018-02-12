HDP'li Pervin Buldan hakkÄ±nda iddianame

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca,Â HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin BuldanÂ hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan iddianame hazÄ±rlandÄ±. Ä°ddianamede, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'nÄ±n talimatlarÄ± doÄŸrultusunda hareket ettiÄŸi belirtilen Buldan'Ä±n, 5 yÄ±ldan 10 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.
Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Ahmet AkÃ§a tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, Buldan'Ä±n farklÄ± tarihlerdeki eylemleri ve yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalara iliÅŸkin birÃ§ok cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalarÄ±n birleÅŸtirildiÄŸi bildirildi.
Milletvekili dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle suÃ§ tarihlerinde ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± ancak 2016'daki yasal dÃ¼zenlemeyle dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, soruÅŸturmalarÄ±n sÃ¶z konusu deÄŸiÅŸiklikten Ã¶nceki eylemlere iliÅŸkin olduÄŸu vurgulandÄ±.
Bu kapsamda, Buldan'Ä±n 9 Mart 2008, 21 Mart 2008, 26 KasÄ±m 2008, 29 Ocak 2009, 6 Mart 2009, 27 EylÃ¼l 2009, 27 Nisan 2009, 10 Temmuz 2010, 23 Mart 2011 ve 1 Temmuz 2015'teki eylemleri ve aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n, "PKK'nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼nde anlatÄ±mlar iÃ§erdiÄŸi kaydedildi.
Ä°ddianamede, Buldan'Ä±n silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'nÄ±n talimatÄ±yla hareket ettiÄŸi, aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n bunu destekler mahiyette olduÄŸu bildirildi.
Buldan'Ä±n, 1 Temmuz 2015'te bir ulusal televizyon kanalÄ±nda ''PKK bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ deÄŸildir.'' ÅŸeklinde beyanda bulunduÄŸu aktarÄ±lan iddianamede, "RÃ¶portajÄ±n genel iÃ§eriÄŸi itibarÄ±yla da Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± iÃ§eren konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." tespitine yer verildi.
BDP AydÄ±n Ovaeymir Belde TeÅŸkilatÄ±'nda 10 Temmuz 2010'daki toplantÄ±da Buldan'Ä±n, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± Abdullah Ã–calan'Ä± "barÄ±ÅŸ iÃ§in Ã§aba sarf eden birisi" olarak yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, ÅŸunlar ifade edildi:
"TerÃ¶ristleri 'gerilla gÃ¼Ã§leri' ÅŸeklinde nitelendirerek meÅŸru silahlÄ± gÃ¼Ã§ olan TÃ¼rk askeriyle aynÄ± nitelikte deÄŸerlendiren ifadeler kullandÄ±ÄŸÄ±, 21 Mart 2011'de BDP Ardahan Ä°l TeÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen nevruz kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada gerek PKK'yÄ± gerekse Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Ã–calan'Ä± Ã¶verek anadilde eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim haklarÄ±nÄ±n kabul edilmemesi halinde 30 yÄ±l daha savaÅŸÄ±n sÃ¼receÄŸini belirttiÄŸi, 25 Mart 2011'de DiyarbakÄ±r Belediye Konukevi Ã¶nÃ¼ndeki yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mÃ¼zahir internet sitelerinde duyurulan ve 'kahramanlÄ±k haftasÄ±' olarak nitelendirilen etkinliklere katÄ±larak PKK propagandasÄ± niteliÄŸinde faaliyette bulunduÄŸu tespit edilmiÅŸtir."
Ä°ddianamede, Buldan'Ä±n 27 EylÃ¼l 2009'daki konuÅŸmasÄ±nda da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'yÄ± yÃ¼celten ve Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ±nÄ± tek otorite kabul eden anlayÄ±ÅŸÄ± ortaya koyduÄŸu kaydedilerek, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan 5 yÄ±ldan 10 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.
HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Buldan hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca iddianame hazÄ±rlandÄ±
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