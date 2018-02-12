13:52, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drain, Irakâ€™ta





Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian, baÅŸkent BaÄŸdat'ta DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°brahim el-Caferi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Resmi ziyaret iÃ§in Irak'a gelenÂ Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian'Ä±n,Â baÅŸkent BaÄŸdat'ta DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°brahim el-CaferiÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Irak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Caferi, UluslararasÄ± BaÄŸdat HavalimanÄ±'nda karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± FransÄ±z mevkidaÅŸÄ± ile bakanlÄ±k binasÄ±nda bir araya geldi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, bÃ¶lgesel konular ve mevcutÂ krizlerin yanÄ± sÄ±ra Irak'Ä±n yeniden imarÄ± konusunda Fransa'nÄ±n saÄŸlayacaÄŸÄ± destek ele alÄ±ndÄ±. Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian, Ã¼lkesininÂ Irak'taki altyapÄ± ve yeniden imar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda rol almak istediÄŸini belirtti.Â Le Drian, "Musul Ãœniversitesi'nin yeniden imarÄ± konusuna da baÄŸlÄ±yÄ±z." ifadesini kullandÄ±.Â Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un Irak'Ä± ziyaret edeceÄŸini aktaranÂ Le Drian, "Suriye'deki krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ konusunda Irak'Ä±n rolÃ¼ne gÃ¼veniyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â Ã–te yandan Irak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Caferi deÂ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n evlerine dÃ¶nmesi ve Ã¼lkenin yeniden imarÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼met olarak Ã§abalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini dile getirdi.Â Caferi, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Ä°nsani ve askeri anlamda desteÄŸini esirgemeyen ve yanÄ±mÄ±zda duran dost Ã¼lkeleri unutmayacaÄŸÄ±z. Irak ile Fransa arasÄ±ndaki ortaklÄ±k Ã§ok Ã¶nlemli. Ortak riskleri bertaraf etmek ve ortak Ã§Ä±karlarÄ± gÃ¶zetmek iÃ§in daha fazla Ã§aba harcamalÄ±yÄ±z."Â

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