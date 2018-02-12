14:04, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Yapay Zeka, EndÃ¼stri 4.0 ve Fikri MÃ¼lkiyet Hukuku Zirvesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Patent ve Marka Kurumu (TÃœRKPATENT) BasÌ§kanÄ± Habip Asan, Avrupa Patent Ofisine son 3 yÄ±lda yapay zeka ve EndÃ¼stri 4.0 ile ilgili baÅŸvurularda yÃ¼zde 56'lÄ±k artÄ±ÅŸ olduÄŸunu bildirdi.

Ankara Ãœniversitesi Fikri ve SÄ±nai Haklar AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezi (FÄ°SAUM), DÃ¼nya Fikri MÃ¼lkiyet Ã–rgÃ¼tÃ¼ (WIPO), TÃœRKPATENT ile Ankara Barosunun iÅŸ birliÄŸiyle Ankara Ãœniversitesi 100. YÄ±l Konferans Salonu'nda "Yapay Zeka, EndÃ¼stri 4.0 ve Fikri MÃ¼lkiyet Hukuku Zirvesi" dÃ¼zenlendi.

Asan, zirvede yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, sÄ±nai mÃ¼lkiyet haklarÄ±, patent ve coÄŸrafi iÅŸaret baÅŸvurularÄ±na iliÅŸkin son durumu deÄŸerlendirdi.

GeÃ§en yÄ±l sÄ±nai mÃ¼lkiyet haklarÄ± baÅŸvurularÄ±nda rekor kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Asan, "Patent baÅŸvurularÄ± yÃ¼zde 35'e yakÄ±n artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. Ä°lk defa yerli patent baÅŸvurularÄ± 8 bin 600'Ã¼ aÅŸtÄ±. 122 binin Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸen marka baÅŸvurusuyla TÃ¼rkiye, Avrupa'da birinci sÄ±radaki konumunu korudu." dedi.

Asan, coÄŸrafi iÅŸaret baÅŸvurusu konusunda da 2017'nin baÅŸarÄ±lÄ± bir yÄ±l olduÄŸunu vurgulayarak, 100'Ã¼n Ã¼zerinde yeni tescil yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu sayÄ±nÄ±n 316'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yapay zeka ve EndÃ¼stri 4.0 konularÄ±yla ilgili patent baÅŸvurularÄ±nda bÃ¼yÃ¼k artÄ±ÅŸ olduÄŸuna dikkati Ã§eken Asan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Avrupa Patent Ofisine son 3 yÄ±lda yapay zeka ve EndÃ¼stri 4.0 ile ilgili yapÄ±lan baÅŸvurularda yÃ¼zde 56'lÄ±k artÄ±ÅŸ var. 2016'da 5 binin Ã¼zerinde EndÃ¼stri 4.0 ile ilgili patent baÅŸvurusu yapÄ±ldÄ±. TÃ¼rkiye'de EndÃ¼stri 4.0 ve yapay zekayla ilgili 30'un Ã¼zerinde patent baÅŸvurusu var. Bunun da hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde artacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

Ankara Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Erkan Ä°biÅŸ de bir toplumun geliÅŸmesi ve gÃ¼Ã§lÃ¼ kalabilmesi iÃ§in temel unsurun etkin ve nitelikli eÄŸitim olduÄŸuna iÅŸaret ederek, bunun sadece mesleki deÄŸil, insanla bÃ¼tÃ¼nleÅŸen bir eÄŸitim olmasÄ± gerektiÄŸini anlattÄ±.

Fikir Ã¼reten yaklaÅŸÄ±mlarÄ±n emek ortaya koyduÄŸunu ve bu emeklerin korunmasÄ±nÄ±n Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ä°biÅŸ, "DeÄŸerlerin ve emeklerin korunabilmesi iÃ§in bir bilinÃ§ gerekiyor. Toplumsal olarak emeÄŸe saygÄ± bilinci oluÅŸturmak gerekiyor." diye konuÅŸtu.

Ä°biÅŸ, EndÃ¼stri 4.0'da makinelerin yapay zekayÄ± kullanmasÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°nsan bunu tasarlÄ±yor ve bÄ±rakÄ±yor. Tehlike sinyali de burada baÅŸlÄ±yor. Ä°nsan unsurunu Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda riskler almaya baÅŸlÄ±yorsunuz. EndÃ¼stri 5.0'da da 'Ä°nsansÄ±z olamaz' boyutunu yakalamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. EndÃ¼stri 4.0'Ä±n robotik anlayÄ±ÅŸÄ±yla insanlÄ±ÄŸÄ±n baÅŸka saldÄ±rÄ±larla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabileceÄŸi anlayÄ±ÅŸÄ± giderek yÃ¼kseliyor. Bu konuda hukuk bÃ¼yÃ¼k rol Ã¼stleniyor. BunlarÄ± ÅŸimdiden Ã¶ngÃ¶rmek, tasarlamak ve bu konuda yasal dÃ¼zenlemeleri yapmak gerekiyor."

SANAYÄ° 4.0'IN HEDEFÄ°

FIÌ‡SAUM MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Arzu OÄŸuz da son yÄ±llarda ekonominin dijitalleÅŸmesinin Ã¼retim ve Ã§alÄ±ÅŸma biÃ§imini deÄŸiÅŸtirdiÄŸine iÅŸaret ederek, "Sanayi 4.0 ile getirilen Ã§Ã¶zÃ¼mler, Ã¼retimi bilgi ve iletiÅŸimin modern teknikleriyle donatmakta ve akÄ±llÄ± deÄŸerler zinciri yaratmakta. Bu durumun ticaret modellerini ve pazarÄ±n yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtireceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir." ifadesini kullandÄ±.

Sanayi 4.0'Ä±n hedefinin otomatikleÅŸmenin derecesini artÄ±rmak ve Ã¼retimi esnek ve kaynaklarÄ± etkin kullanÄ±labilir hale getirmek olduÄŸunu vurgulayan OÄŸuz, Ã¼reticilerin Ã¼rÃ¼nlerini hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde deÄŸiÅŸen pazar beklentilerine uyarlamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

OÄŸuz, Sanayi 4.0'Ä±n Ã¼reticiyi rekabetin sertleÅŸen ÅŸartlarÄ±na hazÄ±rlayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, "Bu yeni yapÄ±, sadece bilimsel olarak ele alÄ±nmayÄ± deÄŸil, politik ve ekonomik olarak da yeni davranÄ±ÅŸ biÃ§imleri geliÅŸtirme konusunda yeni Ã¶neriler getirmektedir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ankara Barosu BasÌ§kanÄ± Hakan Canduran ise hukukun yapay zekaya ve endÃ¼stri devrimine mÃ¼dahalesinin ve sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n Ã§izilmesi sorununda FÄ°SAUM'un Ã¶nemli bir gÃ¶rev Ã¼stlendiÄŸini belirterek, "Yapay zeka, robotlar, endÃ¼stri devrimi neticesinde oluÅŸan fikri mÃ¼lkiyet haklarÄ±nda telif durumlarÄ±, veri tabanlarÄ±, patentler, ticari sÄ±rlar gibi benzeri hususlarÄ±n bir an Ã¶nce dÃ¼zenlenmesi sorunlarÄ± vardÄ±r. YapÄ±lan bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n Ã¼lkemizin Ã§aÄŸdaÅŸ geleceÄŸi konusunda Ã¶nemli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.

WIPO Akademi Temsilcisi Martha Chikowore de DÃ¼nya Fikri MÃ¼lkiyet Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n dengeli ve etkili ÅŸekilde mÃ¼nferit Ã¼lkeleri desteklediÄŸini ve kapasite geliÅŸtirilmesi iÃ§in eÄŸitim programlarÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

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