14:13, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Rusya yeni fÃ¼zesini Kazakistan'da test etti





Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, hava savunma sistemine ait geliÅŸtirilmiÅŸ yeni bir fÃ¼zenin testinin bugÃ¼n Kazakistan'Ä±n SarÄ±-Åžagan askeri poligonunda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya, hava savunma sistemine ait geliÅŸtirilmiÅŸ yeni fÃ¼zeyi Kazakistanâ€™da bulunan SarÄ±-Åžagan askeri poligonunda test etti. Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hava savunma sistemine ait geliÅŸtirilmiÅŸ yeni fÃ¼zenin baÅŸarÄ±yla test edildiÄŸi belirtildi. Testin, Kazakistanâ€™daki SarÄ±-Åžagan askeri poligonunda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, menzil, hassasiyet ve operasyon Ã¶mrÃ¼yle yeni fÃ¼zenin ilgili taktik ve teknik Ã¶zelliklerinin, gÃ¼nÃ¼mÃ¼z silahlarÄ±na kÄ±yasla Ã¶nemli oranda Ã¼stÃ¼n olduÄŸu iddia edildi. AÃ§Ä±klamada, yeni geliÅŸtirilmiÅŸ hava savunma fÃ¼zesinin, yeni nesil kÄ±talar arasÄ± balistik fÃ¼zelerin kullanÄ±lmasÄ± dahil tekli ve Ã§oklu saldÄ±rÄ±larÄ± engelleyebildiÄŸi kaydedildi.

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