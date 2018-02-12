14:33, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Åžeyh Salah'Ä±n hÃ¼cre cezasÄ±nÄ±n 6 ay uzatÄ±lmasÄ± istendi





Ä°srail hapishane idaresi yaklaÅŸÄ±k bir ay sonra hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak olan Åžeyh Salah'Ä±n hÃ¼cre cezasÄ±nÄ±n 6 ay daha uzatÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail hapishane idaresinin, gÃ¶zaltÄ±ndaki 1948 Filistin Ä°slami Hareketi Lideri Åžeyh Raid Salah'Ä±n hÃ¼cre cezasÄ±nÄ±n 6 ay daha uzatÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸi bildirildi. Åžeyh Salah'Ä±n avukatlarÄ±ndan Halid Zabarka, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail hapishane idaresinin yaklaÅŸÄ±k bir ay sonra hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak olan mÃ¼vekkilinin hÃ¼cre cezasÄ±nÄ±n 6 ay daha uzatÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸini ve kararÄ±n 15 Åžubat PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi. Zabarka, Åžeyh Salah hakkÄ±ndaki hÃ¼cre cezasÄ±nÄ±n hiÃ§bir meÅŸru gerekÃ§esi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve davanÄ±n tamamen siyasi olduÄŸunu vurgulayarak, "Tecrit cezasÄ±nÄ±n uzatÄ±lmak istenmesinin amacÄ± Åžeyh Salah iÃ§in yÃ¼kselen sesleri susturmak. Ä°srail, Mescid-i Aksa ve KudÃ¼s konusunu MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kalbinde canlÄ± tuttuÄŸu iÃ§in Åžeyh Salah'tan intikam almak istiyor." dedi. Åžeyh Salah'Ä±n avukatÄ± ayrÄ±ca, hÃ¼cre cezasÄ±nÄ±n uzatÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼vekkilinin saÄŸlÄ±k durumu ve gÃ¼venliÄŸi hakkÄ±nda derin endiÅŸeler oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. RAÄ°D SALAH'A Ä°BRANÄ°CE DESTEK Ã–te yandan 1948 Filistin Ä°slami Hareketi Lideri Åžeyh Salah'a destek iÃ§in Hayfa'ya baÄŸlÄ± FÃ¼reydis beldesinin giriÅŸine yerleÅŸtirilen portrenin, Ä°srail polisi tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi FÃ¼reydis beldesinin giriÅŸine, Ã¼zerinde Ä°branice "Serbest kalacak" yazÄ±sÄ±nÄ±n bulunduÄŸu dev Raid Salah portresi yerleÅŸtirilmiÅŸti. 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Åžeyh Raid Salah, Ä°srail polisinin 15 AÄŸustos 2017'de Ummul Fehm'deki evine dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail polisi, Salah'Ä±n "kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ve yasa dÄ±ÅŸÄ± bir derneÄŸin faaliyetlerini desteklediÄŸi" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail mahkemesi son olarak Salah'Ä±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resinin bir sonraki duruÅŸmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± 22 Mart'a kadar uzatÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti. Ä°srail yÃ¶netimi, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi'ni KasÄ±m 2015'te Mescid-i Aksa ve DoÄŸu KudÃ¼s'te iÅŸgal karÅŸÄ±tÄ± faaliyetler yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ gerekÃ§esiyle "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼" ilan ederek yasaklamÄ±ÅŸtÄ±.

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