Åžeyh Salah'Ä±n hÃ¼cre cezasÄ±nÄ±n 6 ay uzatÄ±lmasÄ± istendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail hapishane idaresinin, gÃ¶zaltÄ±ndaki 1948 Filistin Ä°slami Hareketi Lideri Åžeyh Raid Salah'Ä±n hÃ¼cre cezasÄ±nÄ±n 6 ay daha uzatÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸi bildirildi.
Åžeyh Salah'Ä±n avukatlarÄ±ndan Halid Zabarka, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail hapishane idaresinin yaklaÅŸÄ±k bir ay sonra hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak olan mÃ¼vekkilinin hÃ¼cre cezasÄ±nÄ±n 6 ay daha uzatÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸini ve kararÄ±n 15 Åžubat PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.
Zabarka, Åžeyh Salah hakkÄ±ndaki hÃ¼cre cezasÄ±nÄ±n hiÃ§bir meÅŸru gerekÃ§esi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve davanÄ±n tamamen siyasi olduÄŸunu vurgulayarak, "Tecrit cezasÄ±nÄ±n uzatÄ±lmak istenmesinin amacÄ± Åžeyh Salah iÃ§in yÃ¼kselen sesleri susturmak. Ä°srail, Mescid-i Aksa ve KudÃ¼s konusunu MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kalbinde canlÄ± tuttuÄŸu iÃ§in Åžeyh Salah'tan intikam almak istiyor." dedi.
Åžeyh Salah'Ä±n avukatÄ± ayrÄ±ca, hÃ¼cre cezasÄ±nÄ±n uzatÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼vekkilinin saÄŸlÄ±k durumu ve gÃ¼venliÄŸi hakkÄ±nda derin endiÅŸeler oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
RAÄ°D SALAH'A Ä°BRANÄ°CE DESTEK
Ã–te yandan 1948 Filistin Ä°slami Hareketi Lideri Åžeyh Salah'a destek iÃ§in Hayfa'ya baÄŸlÄ± FÃ¼reydis beldesinin giriÅŸine yerleÅŸtirilen portrenin, Ä°srail polisi tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi
FÃ¼reydis beldesinin giriÅŸine, Ã¼zerinde Ä°branice "Serbest kalacak" yazÄ±sÄ±nÄ±n bulunduÄŸu dev Raid Salah portresi yerleÅŸtirilmiÅŸti.
1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Åžeyh Raid Salah, Ä°srail polisinin 15 AÄŸustos 2017'de Ummul Fehm'deki evine dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail polisi, Salah'Ä±n "kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ve yasa dÄ±ÅŸÄ± bir derneÄŸin faaliyetlerini desteklediÄŸi" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail mahkemesi son olarak Salah'Ä±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resinin bir sonraki duruÅŸmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± 22 Mart'a kadar uzatÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti.
Ä°srail yÃ¶netimi, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi'ni KasÄ±m 2015'te Mescid-i Aksa ve DoÄŸu KudÃ¼s'te iÅŸgal karÅŸÄ±tÄ± faaliyetler yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ gerekÃ§esiyle "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼" ilan ederek yasaklamÄ±ÅŸtÄ±.
Cammu KeÅŸmir'de Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada Hint milis gÃ¼cÃ¼ kampÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da bir silahlÄ± milis Ã¶ldÃ¼
Ä°srail hapishane idaresi yaklaÅŸÄ±k bir ay sonra hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak olan Åžeyh Salah'Ä±n hÃ¼cre cezasÄ±nÄ±n 6 ay daha uzatÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, hava savunma sistemine ait geliÅŸtirilmiÅŸ yeni bir fÃ¼zenin testinin bugÃ¼n Kazakistan'Ä±n SarÄ±-Åžagan askeri poligonunda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
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Ä°ran'da kuÅŸ gribi tehlikesi nedeniyle 25 milyon kÃ¼mes hayvanÄ±nÄ±n itlaf edildiÄŸi bildirildi.
Kazakistan Milli Ekonomi BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± BekeÅŸev, "GeÃ§en yÄ±l 2016 yÄ±lÄ±na gÃ¶re dÄ±ÅŸ ticaret yÃ¼zde 25,1 artarak, 69,5 milyar dolar oldu" dedi
MÄ±sÄ±r'Ä±n 2018 Sina Operasyonu Ã§erÃ§evesinde 60 hedef imha edildi, 12 terÃ¶rist de etkisiz hale getirildi
Irak Temsilciler Meclisi GÃ¼venlik ve Savunma Komitesi BaÅŸkanÄ± Zamili, "KerkÃ¼k'te TÃ¼rkmenleri Ã¶ldÃ¼renlerin ve kentteki gÃ¼venliÄŸi bozan Ã§etelerin tÃ¼m isim ve diÄŸer bilgileriyle nerede kaldÄ±klarÄ±na dair malumatlar elimizde." dedi.
Ã–zbekistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abdulaziz Kamilov'un Ä°ran, Hindistan ve Pakistan'Ä± ziyaret edeceÄŸi bildirildi
Azerbaycan Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Ãœyesi PaÅŸayeva, "Almanya parlamentosunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ fularlarÄ± takÄ±ldÄ±. Avrupa Ã§ok iki yÃ¼zlÃ¼. TerÃ¶rle mÃ¼cadeleden bahsediyorsanÄ±z nerede olursa olsun yanÄ±nda durmanÄ±z gerekir." dedi.
Suriyeli aktivistler, Esad rejiminin abluka altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da iÅŸlediÄŸi suÃ§lara dikkati Ã§ekmek iÃ§in "Guta'yÄ± KurtarÄ±n" kampanyasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD destekli SDG adÄ±nÄ± kullanan PYD/PKK unsurlarÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n diÄŸer bÃ¶lgelerden Afrin'e kaydÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti
Ä°srail'in, Avrupa Ã¼lkeleri kanalÄ±yla Ä°ran'a ciddi uyarÄ±lar iÃ§eren mesajlar gÃ¶nderdiÄŸi bildirildi
Hollanda'nÄ±n baÅŸkenti Amsterdam'da yaklaÅŸÄ±k yÃ¼z kiÅŸi Filistinli Temimi'ye destek gÃ¶sterisi yaptÄ±.
Almanya BaÅŸbakanÄ± ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Merkel, partisinin istikrarlÄ± bir hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ± iÃ§in bedel Ã¶dediÄŸini sÃ¶yledi.