15:29, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

OPEC'in petrol Ã¼retimi ocakta azaldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (OPEC) gÃ¼nlÃ¼k ham petrol Ã¼retiminin geÃ§en ay bir Ã¶nceki aya gÃ¶re 8 bin varil azalarak 32 milyon 300 bin varile gerilediÄŸi bildirildi.

OPEC'in "Ocak AyÄ± Petrol PiyasasÄ± Raporu"na gÃ¶re, geÃ§en ay kÃ¼resel petrol arzÄ± bir Ã¶nceki aya gÃ¶re gÃ¼nlÃ¼k 350 bin varil artarak yaklaÅŸÄ±k 97 milyon 670 bin varile ulaÅŸtÄ±.

Ocakta OPEC dÄ±ÅŸÄ± Ã¼lkelerde petrol Ã¼retimi gÃ¼nlÃ¼k 360 bin varil yÃ¼kselerek 65 milyon 360 bin varile Ã§Ä±ktÄ±.

SÃ¶z konusu ayda OPEC'in ham petrol Ã¼retimi ise gÃ¼nlÃ¼k 8 bin varil azalarak 32 milyon 300 bin varile dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ocakta OPEC'in Ã¼retimini kÄ±smasÄ±yla kÃ¼resel petrol Ã¼retimi iÃ§indeki payÄ± da yÃ¼zde 33,1 oldu.

GeÃ§en ay OPEC iÃ§inde ham petrol Ã¼retimi en Ã§ok Irak, Suudi Arabistan ve Libya'da artarken Venezuela, Angola, Cezayir ve Nijerya'da dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸler yaÅŸandÄ±.

Ekonomik ve siyasi alanda zor bir dÃ¶nemden geÃ§en Venezuela'da gÃ¼nlÃ¼k Ã¼retim, ocakta bir Ã¶nceki aya gÃ¶re 47 bin 300 varil azalarak gÃ¼nlÃ¼k bin 600 varil oldu. GÃ¼nlÃ¼k Ã¼retim Angola'da 10 bin 900 varil, Cezayir de ise gÃ¼nlÃ¼k 8 bin 500 varilin Ã¼zerinde azaldÄ±.

KÃœRESEL TALEP ARTMAYA DEVAM EDECEK

OPEC'in tahminine gÃ¶re, bu yÄ±l kÃ¼resel petrol talebi geÃ§en yÄ±la gÃ¶re 1 milyon 590 bin varil yÃ¼kseliÅŸle gÃ¼nlÃ¼k 98 milyon 600 bin varile ulaÅŸacak.

Bu yÄ±l OPEC'in ham petrol talebi geÃ§en yÄ±la gÃ¶re 200 bin varil artarak 32 milyon 900 bin varile Ã§Ä±kacak. OPEC dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¼lkelerin petrol arzÄ± ise 2018'de geÃ§en yÄ±la gÃ¶re gÃ¼nlÃ¼k 1 milyon 400 bin varil artÄ±ÅŸla 59 milyon 260 bin varili bulacak.

Bu arada, dÃ¼nya genelinde ocakta iÅŸletmeye giren petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± 2 bin 257 olarak aÃ§Ä±klandÄ±. Bu sondaj kulelerinin 554'Ã¼ OPEC Ã¼yesi Ã¼lkelerde inÅŸa edildi.