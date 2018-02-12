OPEC'in petrol Ã¼retimi ocakta azaldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (OPEC) gÃ¼nlÃ¼k ham petrol Ã¼retiminin geÃ§en ay bir Ã¶nceki aya gÃ¶re 8 bin varil azalarak 32 milyon 300 bin varile gerilediÄŸi bildirildi.
OPEC'in "Ocak AyÄ± Petrol PiyasasÄ± Raporu"na gÃ¶re, geÃ§en ay kÃ¼resel petrol arzÄ± bir Ã¶nceki aya gÃ¶re gÃ¼nlÃ¼k 350 bin varil artarak yaklaÅŸÄ±k 97 milyon 670 bin varile ulaÅŸtÄ±.
Ocakta OPEC dÄ±ÅŸÄ± Ã¼lkelerde petrol Ã¼retimi gÃ¼nlÃ¼k 360 bin varil yÃ¼kselerek 65 milyon 360 bin varile Ã§Ä±ktÄ±.
SÃ¶z konusu ayda OPEC'in ham petrol Ã¼retimi ise gÃ¼nlÃ¼k 8 bin varil azalarak 32 milyon 300 bin varile dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ocakta OPEC'in Ã¼retimini kÄ±smasÄ±yla kÃ¼resel petrol Ã¼retimi iÃ§indeki payÄ± da yÃ¼zde 33,1 oldu.
GeÃ§en ay OPEC iÃ§inde ham petrol Ã¼retimi en Ã§ok Irak, Suudi Arabistan ve Libya'da artarken Venezuela, Angola, Cezayir ve Nijerya'da dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸler yaÅŸandÄ±.
Ekonomik ve siyasi alanda zor bir dÃ¶nemden geÃ§en Venezuela'da gÃ¼nlÃ¼k Ã¼retim, ocakta bir Ã¶nceki aya gÃ¶re 47 bin 300 varil azalarak gÃ¼nlÃ¼k bin 600 varil oldu. GÃ¼nlÃ¼k Ã¼retim Angola'da 10 bin 900 varil, Cezayir de ise gÃ¼nlÃ¼k 8 bin 500 varilin Ã¼zerinde azaldÄ±.
KÃœRESEL TALEP ARTMAYA DEVAM EDECEK
OPEC'in tahminine gÃ¶re, bu yÄ±l kÃ¼resel petrol talebi geÃ§en yÄ±la gÃ¶re 1 milyon 590 bin varil yÃ¼kseliÅŸle gÃ¼nlÃ¼k 98 milyon 600 bin varile ulaÅŸacak.
Bu yÄ±l OPEC'in ham petrol talebi geÃ§en yÄ±la gÃ¶re 200 bin varil artarak 32 milyon 900 bin varile Ã§Ä±kacak. OPEC dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¼lkelerin petrol arzÄ± ise 2018'de geÃ§en yÄ±la gÃ¶re gÃ¼nlÃ¼k 1 milyon 400 bin varil artÄ±ÅŸla 59 milyon 260 bin varili bulacak.
Bu arada, dÃ¼nya genelinde ocakta iÅŸletmeye giren petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± 2 bin 257 olarak aÃ§Ä±klandÄ±. Bu sondaj kulelerinin 554'Ã¼ OPEC Ã¼yesi Ã¼lkelerde inÅŸa edildi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, OrtadoÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde ABDâ€™nin arabuluculuk rolÃ¼nÃ¼ artÄ±k kabul etmediklerini sÃ¶yledi.
Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti'nin Hamburg eyalet teÅŸkilatÄ±nÄ± basan PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±, polis zoruyla dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
BM'den, geÃ§en yÄ±l silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 20 Ã¼lkede savaÅŸÃ§Ä± olarak kullanÄ±lan 5 binden fazla Ã§ocuÄŸun serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak on binlercesinin hala silahlÄ± gruplarÄ±n elinde olduÄŸu aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
Pentagon, 2019 bÃ¼tÃ§esinde, SDG adÄ±nÄ± kullanan PYD/PKK'ya eÄŸit-donat iÃ§in 300, Ã¶rgÃ¼te kurdurulan sÄ±nÄ±r gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼ iÃ§in de 250 milyon dolar ayÄ±rdÄ±.
Ukrayna vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili Polonyaâ€™ya gÃ¶nderildi.
Almanya'da, Ren Nehri'ne komÅŸu ÅŸehirlerde "5. Mevsim" olarak adlandÄ±rÄ±lan karnaval kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda, halka yÃ¼zlerce ton ÅŸekerleme ve Ã§ikolata daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
Avusturyaâ€™nÄ±n Steiermark eyaletine baÄŸlÄ± Niklasdorf beldesi yakÄ±nlarÄ±nda iki yolcu treninin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 1 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 22 yolcunun da aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ± sÄ±rasÄ±nda, "nÃ¶rovirÃ¼s" adÄ± verilen virÃ¼sÃ¼n 17 kiÅŸiye daha bulaÅŸmasÄ±yla ay baÅŸÄ±ndan bu yana doÄŸrulanan vaka sayÄ±sÄ± 194'e ulaÅŸtÄ±
Bir sÃ¼re Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lan eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili baÅŸkent Kiev'de partisinin yakÄ±nÄ±ndaki bir restoranda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°spanya'dan 1920â€™li yÄ±llarda kÄ±rsal kesimde halka karÅŸÄ± kullandÄ±klarÄ± kimyasal silah sonucunda zehirli gazlardan etkilenerek kanser olan maÄŸdurlarÄ±n dosyalarÄ±nÄ± inceleyip bir karara varmasÄ± talep edildi.
TÃ¼rk Deniz Kuvvetleri, Arnavutluk Deniz Kuvvetleriâ€™ne araÃ§ desteÄŸinde bulundu.
Pakistan TalibanÄ±'ndan Ã¶nemli isimlerinden Mehsud'un ABD'ye ait insansÄ±z hava aracÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki tek yol, dava dosyasÄ±nÄ± incelemek ve muhtemel suÃ§lara yÃ¶nelik emarelerin yeterli olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakmak iÃ§in Ã¶n soruÅŸturma komisyonu kurmaktÄ±r" dedi
Tillerson OrtadoÄŸu turu kapsamÄ±nda geldiÄŸi MÄ±sÄ±r'da, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžukri ile bir araya geldi
Suriyeâ€™nin baÅŸkenti Åžamâ€™da gÃ¶revli BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Åži Tsanzin, Ã‡inâ€™in Suriye sÃ¼recine aktif katÄ±lÄ±m zamanÄ± geldiÄŸini ilan etti.
Ä°ran'da yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndan 15 aktivist, mevcut hÃ¼kÃ¼mete "laik, parlamenter demokrasiye barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir geÃ§iÅŸ iÃ§in BM'nin gÃ¶zetiminde referandum" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±