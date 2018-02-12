15:38, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Fransa'nÄ±n silah satÄ±ÅŸÄ±na eski BaÅŸbakan'dan tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'nÄ±n eski BaÅŸbakanÄ± Dominique De Villepin, Ã¼lkesinin savaÅŸ halindeki Ã¼lkelere silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ±ndan rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸunu belirtti.

De Villepin, France Inter radyosunda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda, gÃ¼ndeme dair aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Programda, dÃ¼nyadaki krizlerin yÃ¶netilmesinde bÃ¼yÃ¼k Ã¼lkelerin rolÃ¼yle ilgili bÃ¶lÃ¼mde silah satÄ±ÅŸÄ±na deÄŸinen De Villepin, "Fransa'nÄ±n savaÅŸ halindeki Ã¼lkelere silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ±ndan rahatsÄ±zÄ±m." dedi.

Fransa'nÄ±n tek baÅŸÄ±na bu konuda Ã¶nlem almasÄ±nÄ±n zorluÄŸunu anlayabildiÄŸini kaydeden De Villepin, "OrtadoÄŸu'da barÄ±ÅŸ istiyorsak, silah satarken hedef seÃ§iminde ve bununla ilgili siyasette daha sorumluluk sahibi olmalÄ±yÄ±z." diye konuÅŸtu.

Sunucunun, "Kimlere silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurmalÄ±yÄ±z?" sorusu Ã¼zerine De Villepin, "Kriz veya savaÅŸ Ã¼lkeleri, bÃ¶lgeleri, silah satÄ±ÅŸÄ± konusunda daha dikkatle gÃ¶zetilmeli, aradaki fark Ã§ok hassas olsa da savunmaya ve saldÄ±rÄ±ya yÃ¶nelik silahlarÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶zen gÃ¶sterilmelidir." ifadelerini kullandÄ±.

Fransa'nÄ±n dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ±n "aÅŸÄ±rÄ± hararet" tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu kaydeden De Villepin, "Ä°nisiyatifleri, teklifleri birkaÃ§ katÄ±na katladÄ±k, siyasi hararete olduÄŸu gibi diplomatik hararete de dikkat. BaÅŸarÄ±ya ve bir sonuca varmaya ihtiyacÄ±mÄ±z var. Her ÅŸeyi aynÄ± anda yapamayÄ±z. Ã–ncelikleri belirlememiz gerekir. BÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§lere ders vermek, Fransa diplomasisinin hareket alanÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlÄ±yor. Diplomasi, pragmatizm kaygÄ±sÄ±yla birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r." ifadeleriyle CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un son dÃ¶nemdeki "dÃ¼nya siyaset arenasÄ±na tekrar Ã§Ä±kma" Ã§abalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

DÃ¼nyada gÃ¼Ã§ ve etki dengelerinin deÄŸiÅŸtiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek Avrupa'nÄ±n ABD'ye "Ã§ocukÃ§a" baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§irmesi gerektiÄŸi tavsiyesinde bulunan De Villepin, "gÃ¼cÃ¼n Asya'ya kaydÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve burada yeni ortaklar edinmek gerektiÄŸini" savundu.

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