15:42, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Ä°ran'da "referandum" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±





Ä°ran'da yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndan 15 aktivist, mevcut hÃ¼kÃ¼mete "laik, parlamenter demokrasiye barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir geÃ§iÅŸ iÃ§in BM'nin gÃ¶zetiminde referandum" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi Åžirin Ä°badi'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ä°ranlÄ± 15 siyasi ve sivil aktivist, Ã¼lkenin yÃ¶netim sisteminin belirlenmesi amacÄ±yla BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) gÃ¶zetiminde referandum yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Ä°ran'Ä±n yarÄ± resmi ajansÄ± ANA'da yer alan habere gÃ¶re, Ã¼lke iÃ§inden ve dÄ±ÅŸÄ±ndan 15 siyasi ve sivil aktivist tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan aÃ§Ä±klamada, mevcut hÃ¼kÃ¼mete "laik, parlamenter demokrasiye barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir geÃ§iÅŸ iÃ§in BM'nin gÃ¶zetiminde referandum" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi: "HalkÄ±n Ã¶zgÃ¼rce ifade edilmesine, insan haklarÄ±na tam saygÄ±ya ve Ã¶zellikle de kadÄ±nlarÄ±n, etnik kÃ¶kenlerin ve dinlerin tam eÅŸitliÄŸi konularÄ±nda Ä°slam Cumhuriyeti'nden laik bir parlamenter demokrasiye barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir geÃ§iÅŸ yapÄ±lmasÄ± gerekiyor." 2003 yÄ±lÄ±nda Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼ verilen Ä°ranlÄ± hukukÃ§u Åžirin Ä°badi, Nesrin Sutude, Nergis Muhammedi, Peyam Ekhavan, Cafer Penahi, Muhsin Sazegar, Muhammed Seifzade, Hasan Åžeriatmedari gibi isimlerin imzaladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama, Ã¼lkedeki muhafazakarlarÄ±n tepkisini Ã§ekti. Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, dÃ¼n devrimin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã¼lkedeki ihtilaflÄ± konular hakkÄ±nda referanduma gidilebileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

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